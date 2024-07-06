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今天衝！爽玩水陸雙樂園「只要299元」　8縣市鄉親6折再送千元券

▲▼劍湖山世界水樂園。（圖／劍湖山世界提供）

▲劍湖山世界水樂園「小威の海盜村」自即日起至9月1日開園，業者祭出超豐富優惠，讓民眾嗨玩整個暑假。（圖／劍湖山世界提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣熱出發玩水了！就有樂園推出超殺門票優惠，即日起至9月1日止，整個暑假都適用，最便宜「每人只要299元」，就能暢玩水陸設施；另外，如果你是指定中部8縣市鄉親也有福了，出示相關證件檢驗，即可享雙人同行6折票價，再加碼送1張千元折價券。

劍湖山世界水樂園「小威の海盜村」自即日起至9月1日開園，在這段時間，業者祭出水陸暢玩599元、13:00後入園499元優惠，且每逢周五、六、日再加碼，16:00起入園即可享超殺星光優惠票價299元玩到爽。

▲▼劍湖山世界水樂園。（圖／劍湖山世界提供）

▲即日起至9月1日每周五、六、日，16:00後入園即可享星光票價299元。

同步還有中部8縣市鄉親優惠，憑身分證居住地為台中市、南投縣、苗栗縣、彰化縣、新竹縣、新竹市、嘉義市、雲林縣或身分證號英文開頭為B、L、M、K、N、J、O、I、P，即可享2人同行優惠票價1198元暢玩水陸設施（原價1998元，約6折，只要1人符合鄉親資格即適用），再加碼送1張千元折價券，可在園區內的餐廳或商店折抵使用。

另外還有姓名對對碰活動，只要姓名有「水」或「水部首相關字」，例如陶「淵」明、孟「浩」然、范仲「淹」、蘇「洵」、李「清」照等，並出示身分證或駕照檢驗（如持健保卡需搭配戶口名簿影本），即可享優惠票價499元（原價999元，約5折）。

▲▼小人國水樂園。（圖／小人國主題樂園提供）

▲小人國主題樂園水上設施自即日起至每周五、六、日、一開放。（圖／小人國主題樂園提供）

小人國主題樂園至7月14日前推出「青春粉無敵」3大優惠，限定年齡在15歲到26歲間的遊客，需出示本人身分證件，穿粉紅上衣、粉紅褲／裙或粉紅鞋任一即可享優惠票價388元、穿粉紅上衣＋粉紅褲／裙288元，從上衣、下身到鞋子整套都粉色更便宜，門票只要188元，一票即可暢玩水陸設施。

關鍵字： 劍湖山世界 水樂園 樂園優惠 門票優惠 暑假

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