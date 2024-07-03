花蓮振興經濟萬箭齊發！12項旅遊大禮包　住宿補助再抽特斯拉

▲▼縣府舉辦的「夏戀嘉年華演唱會」及「星光音樂會」將陸續展開。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為震後振興經濟萬箭齊發，民眾到花蓮旅遊可享受十二項旅遊大禮包，包含住宿補助1000元、再抽特斯拉和機票、好市加倍券及夜市消費券、「花蓮購物節」商圈購物抽獎、台灣好行及台灣觀巴優惠、Taiwan Pass優惠、文化幣1200元、農粉幣250元。

縣府指出，團體旅遊方面還有縣府的「永續遊花蓮」團體旅遊補助最高3晚45,000元及交通部觀光署的團遊補助20,000元，多重振興措施涵蓋食、宿、遊、購、行等旅遊各個面向，縣長徐榛蔚誠摯歡迎大家前來花蓮享受假期。

觀光處長張志翔表示，縣府推出一系列的旅遊獎勵及行銷宣傳，另外也非常感謝中央多個部會推出花蓮專屬的振興措施，現在到花蓮可享受12項好康大禮包，優惠涵蓋食、宿、遊、購、行等旅遊各個面向。住宿方面，「2024永續遊花蓮」國內自由行獎勵至11月30日，入住花蓮合法旅宿，以及登錄與前往三項指定旅遊項目合照上傳到活動官網，就有機會獲得最大獎電動汽車特斯拉Model 3 煥新版，更將從6月到9月共122天、天天抽出台北、台中或高雄不限航點飛花蓮的雙人單程機票。另外交通部觀光署也推出補助方案，不分平假日住宿每人每房補助1000元。





夜市、商圈購物方面，縣府與經濟部合作推出好市加倍券，7月31日前每周五、六、日，只要自備環保袋、杯、餐具等來花蓮四處夜市消費，就能以新台幣100元換到200元好市加倍券。8月1日將由「夜市振興券」接棒，憑住宿證明即可兌換200元的夜市振興券。

另外花蓮購物節活動將持續至8月25日，民眾到花蓮四大商圈、東大門夜市及公有零售市場特約店家消費滿100元，登錄即可獲得二重抽優質好禮的機會，獎項包含電動機車、iPhone15及2024 iPad pro等152項大獎，此外自即日起至7月7日止花蓮購物節也結合百大伴手禮，凡於特約商店內購買百大伴手禮，除了原有購物節的抽獎機會外，還可享有額外優惠折扣。

交通補助方面，「台灣好行」持電子票證（含行動支付），花東路線免費搭乘，「台灣觀光巴士」2折搭乘優惠，還有「Taiwan PASS台鐵版-花蓮振興方案」，內含台鐵周遊五日券、捷運及台灣好行優惠組合，7月1日至9月30日2人同行1人免費。

農業部及文化部特別為花蓮振興分別推出農粉幣及文化幣，從7月1日起，遊客只需在「農業易遊網」註冊並在花蓮開啟手機定位，登入會員中心即可兌換價值250元的農粉幣；16至22歲青年則可在花蓮文化幣藝文消費點展示會員條碼及身份證，經身份驗證後可領取1200點花蓮振興文化幣。

▲「2024永續遊花蓮」國內自由行獎勵至11月30日。



旅行社方面，縣府推出「永續遊花蓮」團遊補助，帶團至花蓮住宿及安排任3項永續旅遊點就有帶團獎勵金，國內20人以上團體，即日起至9月30日，住宿每晚最高新台幣1萬5000元；10月1日至11月30日，住宿每晚最高新台幣1萬元。另外寵物旅遊每團至少15人及5組寵物每晚最高獎勵15,000元，身心障礙人士達3人以上之團體每晚最高獎勵新台幣9,000元，外國遊客8人以上團體每晚最高獎勵新台幣1萬2000元，還可同時申請觀光署針對20人以上團體、2天1夜旅遊補助最高新台幣2萬元，詳細方案內容請見「永續遊花蓮」活動網站https://hltrip.tw/agency。



另外縣府舉辦的多項活動也在暑假熱烈開跑，包括7月3日至8日的「2024花蓮夏戀嘉年華演唱會」，7月13日至8月11日在壽豐鯉魚潭的「2024花蓮紅面鴨FUN暑假」，有紅面鴨、部落守護貓頭鷹、花蓮縣鳥朱鸝在潭面展出，每晚皆有精彩劇團表演，以及場次限定的星空煙火秀、無人機秀。「花蓮星光音樂會」接下來8月10日「海之聲」場次在七星潭、9月28日「森之音」場次於大農大富平地森林舉辦。