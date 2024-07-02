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網友怨暑假飯店退房要等1小時　業者：善用「自助退房箱」免排

▲▼飯店，飯店客房，退房，查房，客房清潔。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲暑假到來，國旅飯店人潮大爆發。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡玟君／台北報導

暑假到來，也迎來國旅出遊熱潮，但有許多網友就抱怨，現在很多飯店退房都要排快1小時才能完成。其實若想快速退房，現在許多飯店都有提供「自助退房箱」功能，只要沒有任何未結清的帳單，退房時將房卡投入自助退房箱內即可。

▲▼礁溪老爺酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪老爺酒店大廳。（示意圖／記者蔡玟君攝）

為了方便旅客，越來越多飯店會在大廳設置「自助退房箱」。以礁溪老爺酒店為例，業者指出會先於晚上確認每間客房的帳務，如果沒有任何房帳，就會於房門放置專屬信封，提醒旅客隔天可使用快速退房服務，將房卡丟入自助退房箱子內即可。若有房客忘記結清房帳就自助退房，業者事後會和該房客聯繫。

▲台北萬豪酒店。（圖／台北萬豪酒店提供）

▲台北萬豪酒店。（圖／台北萬豪酒店提供）

台北萬豪酒店則表示，通常會建議旅客在退房前一晚先到櫃檯核對帳務、結清房帳並索取發票，隔日再將房卡投入快速退房箱，免受排隊等候許久困擾。

不過業者也表示，辦理入住時都會和旅客過信用卡押金，若隔天旅客未結清房帳，就將房卡投入快速退房箱，即代表同意未結清的帳務可從押金中扣款，若帳單金額超過押金，就會另外再與客人聯繫，旅客必須留意。

關鍵字： 飯店旅館 國旅 台灣特色系列 旅遊知識 星級飯店 度假旅館

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