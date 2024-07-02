集滿14顆龍珠換變色馬克杯！連鎖早餐店推出「七龍珠Z」聯名活動

▲拉亞漢堡推出「七龍珠Z」聯名活動。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

七龍珠迷站出來！連鎖早餐品牌「拉亞漢堡」與「七龍珠Z」推出聯名活動，除了4款限定套餐外，消費者只要下載品牌的點餐App，即可參與集龍珠活動，集滿14顆就可以把限定版的馬克杯和隨行杯帶回家。

▲3款印有悟空、弗力札與特南克斯的變色馬克杯，上方是加入熱水、變色後的馬克杯。（圖／記者黃士原攝）

▲2款隨行杯可集滿14顆龍珠+99元換購，或者集滿21顆龍珠則可免費兌換。（圖／記者黃士原攝）

拉亞漢堡與七龍珠Z的聯名活動自7月2日起至9月30日，透過品牌的點餐App消費滿100元（單筆），即可獲得1顆龍珠，集滿14顆龍珠，即可免費兌換印有悟空、弗力札與特南克斯的變色馬克杯（共3款）；或者用99元加價購保溫隨行杯（共2款），集滿21顆龍珠則可免費兌換。

▲七龍珠Z 2號餐，內容是蝦排蛋皇后奶油吐司、蘋果派與中杯奶茶。（圖／記者黃士原攝）

此外，單筆消費滿200元並使用線上支付，即可參加點餐App上的龍珠雷達遊戲，有機會獲得額外1顆龍珠，可以加快收集龍珠的速度。拉亞會員也可使用10點會員印花參加遊戲。

這次聯名活動期間，拉亞漢堡也推出4款「七龍珠Z」限定套餐，主食有勁辣炸雞芝加哥堡、蝦排蛋皇后奶油吐司、鐵板烏龍麵＆煎餃及烙烤雞腿米堡，139元起至153元。外包裝也是滿滿的七龍珠元素，包含地球神龍、悟天與特南克斯、魔人普烏等圖案。

▲清心福全找來貓貓蟲咖波推出一系列聯名。（圖／清心福全提供）

另外，人氣手搖飲品牌「清心福全」找來超可愛的「貓貓蟲咖波」合作推出一系列聯名，首波強勢推出限定手搖杯身，一共有9款式，不僅有貓貓蟲咖波喝飲料的萌樣，還有露出超幸福笑容的表情，即日起只要於門市購買飲品就可獲得。

▲深藍色刺繡提袋。（圖／清心福全提供）

7月19日起「刺繡提袋」、「刺繡別針」接棒開賣。刺繡提袋是選用硬挺帆布材質結合前後2面都有的可愛咖波刺繡，深藍色系質感爆棚，加購價200元；而刺繡別針則有5款造型，有咖波喝著手搖飲的呆萌模樣、坐在泳圈上玩水消暑、身體拉得超長的咖波，還有咖波與好朋友們的圖案，加購價55元。