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樹林大眾牛排加蛋「15元降到10元」　網：超佛心店家

▲樹林大眾牛排。（圖／取自樹林大眾牛排臉書）

▲樹林大眾牛排今日起不論內用、外帶，加蛋一律從15元調降為10元。（圖／取自樹林大眾牛排臉書）

記者黃士原／台北報導

蛋價創近3年新低，陸續有餐飲業響應降價。樹林大眾牛排日前公告，今（1日）起不論內用、外帶，加蛋一律從15元調降為10元，此舉讓網友大為讚賞，直說「超佛心店家」、「有良心的老闆」。

樹林大眾牛排日前在臉書公告，「等了好久，也再三跟蛋廠商確認過，最近蛋價會平穩許多，故此將加蛋價格調整回來，也感謝一直以來大家的支持與包容」，自7月1日起，不論內用、外帶，加蛋一律從15元調降為10元。

▲樹林大眾牛排。（圖／取自樹林大眾牛排臉書）

▲樹林大眾牛排招牌「炙燒起司牛排」。（圖／取自樹林大眾牛排臉書）

店家也表示，如果可以選擇，還真的不願意調漲，但物價的波動真的不是他們這種小店家可以控制，「就像下個月牛肉一公斤準備漲70元，也只能攤手苦笑，但如果能撐我們也會努力的撐過去！但同時也希望物價能穩定一些，讓大家的日子都好過一點」。

調降蛋價舉動，也讓網友大為讚賞，直說「超佛心店家」、「有良心的老闆」、「看來只好用新台幣來教訓教訓老闆了」、「第一次看到降價的店家！讚+支持」、「這樣的店家一定要多多支持」、「值得支持的好店家」。

樹林大眾牛排是當地排隊店家，其中招牌「炙燒起司牛排」人氣最高，在排餐上面鋪上大量起司，接著再用噴槍炙烤，融化的起司讓人看了直流口水，內用還能享加濃湯、鐵板麵不用錢。

▲基隆的羽都麵屋加點溏心蛋由25元降為20元。（圖／取自羽都麵屋臉書）

另外，位於基隆的羽都麵屋，也因為蛋價還算穩定，老闆跟闆娘決定將調降的食材成本回饋給客人，加點溏心蛋（每顆）從原本的25元調降20元。不過，店家也提到，如果蛋價調漲回來，他們也會恢復原價。台北市捷運科技大樓站附近的人氣小吃─阿英海產粥，6月21日開始，加蛋只要10元（原價15元）。

關鍵字： 美食雲 樹林大眾牛排 加蛋降價

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