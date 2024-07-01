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7月限定「3款水果系爆餡泡芙」來了！加碼吃超濃巧克力口味

▲▼beard papa’s7月推出4款限定泡芙。（圖／beard papa’s提供）

▲beard papa’s7月北部門市搶吃水果系「檸檬紅心芭樂泡芙」。（圖／beard papa’s提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

夏天就要水果系！日系人氣泡芙專賣店「beard papa’s」7月推出全新「3款水果泡芙」，包括檸檬紅心芭樂、蘋果茶凍歐蕾及香蕉太妃牛奶，且分別於全台北、中、南3區門市各別販售；加碼還有嚴選70%黑巧克力製成的「經典巧克力泡芙」，以及全新限定派皮「跳跳糖耶克」，通通超欠吃，即日起限時1個月開賣。

beard papa’s今年7月推出3口味水果泡芙，其中，「檸檬紅心芭樂泡芙」是選用檸檬餡、紅心芭樂果泥結合經典卡士達製成檸檬紅心芭樂卡士達內餡，口感微酸甘甜，清爽又好吃，限定只在北部Sogo天母店、誠品站前店、微風南京店、松山車站店、環球南港店、板橋大遠百店、環球中和店、林口三井店及宏匯廣場店共9門市販售。

▲▼beard papa’s7月推出4款限定泡芙。（圖／beard papa’s提供）

▲中部門市推「蘋果茶凍歐蕾泡芙」。

再來是中部限定「蘋果茶凍歐蕾泡芙」，把蘋果泥、牛奶拌入經典卡士達當中製成蘋果歐蕾卡士達內餡，再加入紅茶凍，咀嚼口感十足，還吃得到茶香、果香，限定於統領桃園店、中壢大江店、Sogo中壢店、新竹巨城店、台中勤美店、台中LaLaport店、台中港三井店共7門市販售。

▲▼beard papa’s7月推出4款限定泡芙。（圖／beard papa’s提供）

▲南部門市限定吃香蕉太妃牛奶泡芙。

最後的「香蕉太妃牛奶泡芙」，使用香蕉果泥、太妃糖及牛奶加入經典卡士達當中，製成香蕉太妃牛奶卡士達內餡，大口咬下炸出獨特焦香，還帶有甜蜜太妃糖滋味，讓人忍不住一口接一口，限定只在台南三井店、台南南紡店、高雄漢神巨蛋店、高雄夢時代店、左營高鐵站店共5門市販售。

▲▼beard papa’s7月推出4款限定泡芙。（圖／beard papa’s提供）

▲全門市還能吃到超濃郁經典巧克力泡芙。

全門市更加碼推出「經典巧克力泡芙」，嚴選70%黑巧克力拌入經典卡士達中，罪惡的苦甜巧克力卡士達內餡濃醇好吃，最後還在派皮撒上可可粉，打造加倍濃郁口感；除限定泡芙外，7月還有限定派皮「跳跳糖耶克」，在經典日式泡芙上裹上一層巧克力耶克，並灑上跳跳糖，更添口感，跳跳糖耶克只在21間門市限定販售。

以上4款泡芙皆可搭配經典日式、黑日式、菠蘿、mini及跳跳糖耶克等5種派皮，售價最低75元起，數量有限、售完為止。

▲▼Mister Donut推超萌寶可夢主題瑪芬。（圖／Mister Donut提供）

▲Mister Donut推超萌寶可夢主題瑪芬。（圖／Mister Donut提供）

另，Mister Donut近日則有最新「寶可夢瑪芬」等吃，首推「皮卡丘瑪芬」，特意選用檸檬瑪芬作為基底，結合檸檬卡士達、鮮奶油，再搭配超可愛皮卡丘包裝，萌度狂飆，而「伊布瑪芬」是以棕色系食材做搭配，於可可瑪芬擠滿榛果鮮奶油，再撒上可可脆片，口感甜而不膩，尤其搭配伊布包裝，同樣可愛爆表。

▲▼Mister Donut推超萌寶可夢主題瑪芬。（圖／Mister Donut提供）

▲▼3款寶可夢瑪芬都有特定包裝可愛到不行。

▲▼Mister Donut推超萌寶可夢主題瑪芬。（圖／Mister Donut提供）

最後是草莓瑪芬搭配櫻桃鮮奶油的「精靈球瑪芬」，還能吃到紅櫻桃，以上3款新品售價皆為55元，即日起於全門市通通能買到，且該系列是台灣限定，鐵粉肯定要衝。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 beard papa’s Mister Donut

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