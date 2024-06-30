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八里「穗花棋盤腳」粉嫩綻放！美到7月底　北部賞花點一次看

▲「穗花棋盤腳」在八里龍米河濱公園綻放。（圖／新北市高灘處提供）

▲「穗花棋盤腳」在八里龍米河濱公園綻放。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

一夜限定的「穗花棋盤腳」在全台現蹤，如今也在新北市八里龍米河濱公園綻放，預計花期可至7月底，假日不妨邀約親友，漫步或騎單車悠遊河濱，感受「無聲煙火」的燦爛。此外，台大校園、台北植物園、新生公園、碧湖公園等地皆有種植，為夏夜增添浪漫氛圍。

▲「穗花棋盤腳」在八里龍米河濱公園綻放。（圖／新北市高灘處提供）

▲「穗花棋盤腳」預計花期可至7月底。

「穗花棋盤腳」陸續在八里龍米河濱公園綻放，每到接近夕陽西下，傍著漫天彩霞為背景，蓄勢萌發的花苞便會逐漸展開，直至夜幕低垂便如璀璨煙火般恣意盛放，點亮了靜謐的夏夜，翌日清晨凋謝，因此又有「一夜美人」之稱。

▲「穗花棋盤腳」在八里龍米河濱公園綻放。（圖／新北市高灘處提供）

▲「穗花棋盤腳」在夜幕低垂時逐步開展。

最美的觀賞時間點，首推晚間8點後花朵完全綻放，以及隔日清晨5點落花前，撒下一地的花瓣，也成一片毛茸茸花毯，別具一番風情。等待賞花之際，還能乘著夏日晚風，漫步或騎乘自行車欣賞八里左岸廊帶沿線水岸風光。

▲「穗花棋盤腳」在八里龍米河濱公園綻放。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼乘著夏日晚風，漫步或騎乘自行車欣賞八里左岸廊帶沿線水岸風光。

▲「穗花棋盤腳」在八里龍米河濱公園綻放。（圖／新北市高灘處提供）

另外，台大校園活動中心前方也有整排「穗花棋盤腳」。每當到了晚上，聚集不少拿著手電筒的賞花人潮，準備一睹如珠簾垂落的盛況，伴隨濃郁的花香襲來，讓人沉醉其中；而台大安康農場前也有種植，隨手將掉落地面的花朵圍成各個形狀。

北部賞花景點也包含台北植物園、新生公園、碧湖公園、中正紀念堂、中研院內的生態池畔、中和區公所前。宜蘭五結鄉的五十二甲溼地，豐富濕地生態孕育、滋養它的繁盛，還能拍到花瓣飄落水面的唯美樣貌。

▲五十二甲溼地穗花棋盤腳。（圖／五結鄉公所提供）

▲五十二甲溼地穗花棋盤腳。（資料照／五結鄉公所提供）

關鍵字： 新北市旅遊 穗花棋盤腳 花海旅遊 八里龍米河濱公園 台大校園活動中心

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