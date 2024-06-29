水樂園優惠一次看！8縣市鄉親6折送千元折價券　姓名有水499元

▲劍湖山世界水樂園「小威の海盜村」自即日起至9月1日開園，並祭出超豐富優惠，趕快揪朋友一起來玩。（圖／劍湖山世界提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

今天衝了！樂園推出超豐富優惠，買一票即可暢玩水陸設施，其中，如果你是指定中部8縣市鄉親有福了，出示相關證件檢驗，即可享雙人同行6折票價，再加碼送1張千元折價券，6月30日當天則有「古坑鄉親日」，古坑鄉親直接免費入園玩到爽；另外，樂園還有全民水陸暢玩價599元，趕快揪親友出發。

劍湖山世界水樂園「小威の海盜村」自即日起至9月1日開園，並自今（29）日至9月1日推出中部8縣市鄉親優惠，憑身分證居住地為台中市、南投縣、苗栗縣、彰化縣、新竹縣、新竹市、嘉義市、雲林縣或身分證號英文開頭為B、L、M、K、N、J、O、I、P，即可享2人同行優惠票價1198元暢玩水陸設施（原價1998元，約6折，只要1人符合鄉親資格即適用），再加碼送1張千元折價券，可在園區內的餐廳或商店折抵使用。

在小威の海盜村開放期間，業者也祭出姓名對對碰活動，只要姓名有「水」或「水部首相關字」，例如陶「淵」明、孟「浩」然、范仲「淹」、蘇「洵」、李「清」照等，並出示身分證或駕照檢驗（如持健保卡需搭配戶口名簿影本），即可享優惠票價499元（原價999元，約5折）。

▲中部8縣市鄉親可享「雙人同行6折」優惠票價，而設籍雲林縣古坑鄉的鄉親直接免費入園。



另外，業者還加碼在6月30日限定推出「古坑鄉親日」，只要是設籍「雲林縣古坑鄉」的鄉親，成人出示身分證、孩童出示戶口名簿＋健保卡驗證，即可免費入園，同行親友最多4人也可各享門票優惠399元。

如果都不符合上述優惠也別難過！劍湖山世界也自今日至9月1日祭出水陸全日暢玩價599元，全民皆適用，下午1點後來玩更便宜，每人只要499元。

▲小人國主題樂園水上設施自即日起至每周五、六、日、一開放。（圖／小人國主題樂園提供）

小人國主題樂園自今日至7月14日推出「青春粉無敵」3大優惠，限定年齡在15歲到26歲間的遊客，需出示本人身分證件，穿粉紅上衣、粉紅褲／裙或粉紅鞋任一即可享優惠票價388元、穿粉紅上衣＋粉紅褲／裙288元，從上衣、下身到鞋子整套都粉色更便宜，門票只要188元，一票即可暢玩水陸設施。