全新香港好萊塢酒店開箱！米奇與好友房超萌　還吃得到量子漢堡

▲香港「迪士尼好萊塢酒店」於2022年1月封館翻修，並於去年7月14日重新開幕。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／香港報導

香港迪士尼樂園一共有三間度假酒店，其中，第二間完工的「迪士尼好萊塢酒店」於2022年1月封館翻修，並於去年7月14日重新開幕，《東森新媒體ETtoday》實際開箱最新的「米奇與好友」豪華客房；「Marvel漫威」客房預計在8月開放入住。

▲▼迪士尼好萊塢酒店進行大規模整修，大廳、櫃檯更加寬敞明亮。（圖／記者彭懷玉攝）



▲旅客可以穿越不同時期、類型的迪士尼經典作品、角色及收藏品，向孕育迪士尼經典故事的好萊塢黃金時代致敬。（圖／記者彭懷玉攝）



迪士尼好萊塢酒店 (Disney’s Hollywood Hotel)進行大規模整修，旅客可以穿越不同時期、類型的迪士尼經典作品、角色及收藏品，向孕育迪士尼經典故事的好萊塢黃金時代致敬。

▲▼走廊牆面以華特迪士尼的插畫手稿妝點，一格格呈現出底片膠卷的復古感。（圖／記者彭懷玉攝）



進入飯店，迎面而來嶄新的香氣，挑高大廳呈現華麗而滂薄的氣勢，包含大廳、客房，處處融入迪士尼的經典作品，走廊牆面更以華特迪士尼的動畫手稿妝點，一格格排列出底片膠卷的復古感，眾多細節能讓粉絲們花心思瀏覽。

▲還未進門，就會先被迪士尼主角的房號牌吸引目光。（圖／記者彭懷玉攝）



整修完成後，迪士尼好萊塢酒店新增了「米奇與好友」、「Marvel」主題房，分別規劃出標準、豪華及海景三種不同房型，坪數約為9坪，不同房型主要差別在樓層跟景觀。

還未進門，就會先被迪士尼角色的房號牌吸引目光，本次開箱「米奇與好友」豪華客房，床後方彩繪牆找得到米奇、米妮、唐老鴨、高飛、黛絲、布魯托、奇奇蒂蒂等好友，一同現身好萊塢築夢。

▲「米奇與好友」豪華客房約7坪，床後方牆面找得到米奇、米妮、唐老鴨、高飛等好友一同到好萊塢築夢。（圖／記者彭懷玉攝）



落地燈飾隱藏米奇頭像，宛如電影中鎂光燈的強度，人人都能化身劇中主角；走進浴室，暗紅色浴簾也巧妙嵌入米奇米妮元素。值得一提的是，入住的旅客，依人數附贈室內拖鞋，不過，香港與台灣同樣響應環保，不主動提供一次性備品，需自備牙刷、牙膏等個人盥洗用具，或以港幣40元（折合新台幣約166元）加購備品組。

▲落地燈飾隱藏米奇頭像，宛如電影中的鎂光燈；依人數附贈室內拖鞋。（圖／記者彭懷玉攝）



▲暗紅色浴簾也充滿米奇米妮元素。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，自8月9日起，迪士尼好萊塢酒店全新「Marvel」客房將亮相，步入客房，玄關掛著描繪復仇者聯盟系列電影的場景，牆上還有鋼鐵人、驚奇隊長、美國隊長、蜘蛛人、索爾、鷹眼、蟻人、黃蜂女、黑寡婦和綠巨人浩克等超級英雄們的圖案，營造置身電影中的感覺，主題房即日起開放預訂。

▲迪士尼好萊塢酒店去年7月才重新翻新開幕，自8月9日起，新推出「Marvel」客房。（圖／香港迪士尼樂園度假區提供）



▲▼「留映廳」呈現Marvel電影宇宙的奧秘，品嚐得到量子漢堡、諸神黃昏烤肉盤等兼具娛樂性的創意美食。（圖／記者彭懷玉攝）



除了飯店之外，本次也增設新餐廳「藝彩廚」及酒廊「留映廳」，提供繽紛且美味的特色餐點。「留映廳」以好萊塢電影資料館為設計主題，呈現Marvel電影宇宙的奧秘，品嚐得到量子漢堡、諸神黃昏烤肉盤等兼具娛樂性的創意美食，還有超級士兵血清、合成人等多款雞尾酒；若不喝酒，也能選擇無添加酒精的版本，沉浸於Marvel宇宙的迷人光影世界中。

▲全新餐廳「藝彩廚」將色彩、圖案及線條描繪帶入餐飲世界。（圖／記者彭懷玉攝）



為向華特迪士尼動畫製作室傳奇的Ink & Paint部門致敬，全新餐廳「藝彩廚」將色彩、圖案及線條描繪帶入餐飲世界，讓旅客以餐盤為調色盤、餐具為畫筆，再將廚師團隊精選的新鮮食材為顏料，「繪製」出獨一無二的藝術美食。包含前菜自家製沙律醬搭配脆脆沙律碗、彩色義大利麵、德州風味烤牛腩，層次豐富的「爆谷焦糖花生奶昔」及「藝彩士多啤梨奶昔」，用餐時激發旅客無限想像力。