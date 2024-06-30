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珍奶優格飲太欠喝！發發7月最新「奶茶季」來了　還有珍珠鮮奶茶

▲▼發發The Far Far Farm奶茶季登場。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲發發最新奶茶季登場。（圖／發發The Far Far Farm提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

咀嚼控準備開喝！主打優格飲的療癒系文青手搖杯「發發The Far Far Farm」7月最新「奶茶季」登場了，選用香氣十足的努瓦拉紅茶作為基底，結合Q彈白玉珍珠，一次推出2款飲品選擇，分別有搭配優格、鮮乳的組合，7月1日起於全門市上市。

▲▼發發The Far Far Farm奶茶季登場。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲珍珠奶茶優格口感濃郁好喝。

▲▼發發The Far Far Farm奶茶季登場。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲發發私藏珍珠鮮奶茶香氣十足。

發發最新「奶茶季」來了，嚴選被譽為「茶中香檳」的斯里蘭卡高海拔努瓦拉紅茶作為茶基底打造2款限定飲品，首推「珍珠奶茶優格」，選用努瓦拉紅茶結合招牌優格，再放進Q彈白玉珍珠，濃郁又有飽足感，每杯售價95元；另一杯「發發私藏珍珠鮮奶茶」則是努瓦拉紅茶搭配乳香世家鮮乳、白玉珍珠的組合，口感醇厚香濃，中杯60元、大杯70元，7月1日起正式開喝。

▲▼「康青龍X愛的噩夢」跨界聯名推出2款飲品 。（圖／康青龍提供）

▲「康青龍X愛的噩夢」跨界聯名推出2款期間限定飲品 。（圖／康青龍提供，下同）

另，康青龍近日則跨界合作暑假強檔國片《愛的噩夢》，特意以電影雙女主角的性格特質作為靈感發想，打造2款期間限定超夢幻聯名飲品，首推「香愛這麼藍」，是以馥郁茉莉綠茶為茶底，結合酸甜藍柑橘、香甜柳橙，再放進Q彈香橙凍，果香十足，還有著湛藍色漸層外型，欠喝又欠拍，每杯售價65元。

另一杯「愛到你想桃」則有著柔粉漸層外型，嚴選盛產蜜桃熬製成水蜜桃醬，結合招牌金萱茶，還吸得到蜜桃果肉、啵彈寒天和及新鮮蘋果片，酸甜滋味消暑又好喝，每杯售價70元，即日起於全門市開賣。

▲▼「康青龍X愛的噩夢」跨界聯名推出2款飲品 。（圖／康青龍提供）

▲限量杯套只送不賣。

為歡慶新品上市，期間凡購買任一飲品即可獲得「愛的噩夢早場優惠券」，1杯送1張、2杯送2張，以此類推，加碼祭出買「新品嚐鮮」及「得意之作」系列任一飲品，即可獲得「愛的噩夢」限量「聯名雙摺紙杯套」1個，數量有限，送完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 發發The Far Far Farm 康青龍

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