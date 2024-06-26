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台女赴帛琉遭脫光搜身！品保協會：屬極端案例　求救方式一次看

▲▼台灣女子跟朋友到帛琉觀光潛水，被海關檢查肛門與陰道等私密處。（示意圖／翻攝自Facebook／帛琉觀光局 Pristine Paradise Palau）

▲台灣女子跟朋友到帛琉觀光潛水，被海關檢查肛門與陰道等私密處。（示意圖／翻攝自Facebook／帛琉觀光局 Pristine Paradise Palau）

記者彭懷玉／台北報導

一名台灣女子向媒體投訴，6月17日入境帛琉出海關時，突然被海關人員帶到小房間，接著被迫脫光衣服檢查肛門與陰道等私密處，讓她覺得非常屈辱。對此，品保協會指出「這屬於極端案例」，而旅遊作家943認為，應是海關有接到線報，根據這樣特徵找人，也可能找到無辜的人，若遇到此情形，也只能乖乖配合調查。

品保協會公關主委李奇嶽表示，此突發事件屬於極端案例，海關會接獲密報，通報有人運毒，先前有印度空姐走私黃金，即便她塞在肛門，還是被海關抓到，「通常被強制搜身，跟國際販毒集團有關，被國際刑警組織列為嫌疑犯，因此，會被點名帶進去一定是有原因，沒有海關會這麼無聊。」

▲年約20歲英國籍女子今年1月間入境台灣，行李被海關人員查出夾藏第三級毒品K他命10.303公斤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲毒品藏在行李。（示意圖，跟本新聞無關／記者沈繼昌翻攝）

李奇嶽說，國人在海外被拘留、受到不合法待遇，可以循法律途徑跟國內外交部（0800-085-095，24小時）或我國駐帛琉大使館（+680 488 8150）求救，若該國沒有駐外辦事處，僑委會在全球也有100多個海外救難協會。不過， 海外急難救助社團不能干預當地執法，赴當地只能尊重該國司法，除非能證明海關所為超過執法權。

旅遊作家943則認為，通常是海關接到線報，比如說身上有違禁品或毒品，會搜得非常仔細，並根據這樣的衣著或特徵去找人，也或許剛好該女符合特徵，是有可能會被帶到小房間搜身。943說，海關執法跟台帛是否為邦交國無關，遇到也只能合作，讓他知道你是無辜的，什麼東西都沒有的，以求全身而退。

▲▼帛琉牛奶湖。（圖／記者蔡玟君攝）

▲帛琉牛奶湖。（示意圖／記者蔡玟君攝）

943分享，日前和另外兩位友人到歐洲旅行，其中一位打扮較為時髦，被海關盤查較久，甚至將偵測金屬和菸火反應的機器放進皮包內搜身；也有一次在蘇黎世機場，安檢叫所有人都到戶外，人和行李都被狗狗聞一遍，雖然感覺很奇怪，但當地毒品走私就是這麼多，吵也沒有用，反正很快就結束，最後也順利登機。

關鍵字： 帛琉旅遊 海關 運毒 搜身

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