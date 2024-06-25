雲朗線上旅展7／1開跑！住宿券2200元起　住凱達贈teamLab門票

▲雲朗線上旅展將於7月1日至7月15日開賣。圖為雲品溫泉酒店豪華湖景套房。（圖／雲朗觀光提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

2024台北國際夏季旅展將於7月12日至7月15日在世貿一館登場，首次參展的雲朗觀光推出住宿券、餐券、湯泉套票及車泊體驗券，並搶先於7月1日至7月15日舉辦線上旅展。其中，雲朗聯合住宿券2,200元起，持券1張即可2人入住翰品酒店新莊。另外，台北凱達飯店攜手寢具品牌，7月1日起雙人成行平日每晚2,488元起，訂房前100名加碼贈價值逾500元的品牌獨家禮。

▲持券4張可2人入住君品酒店行政套房，且享有行政樓層禮遇，含VIP Lounge免費飲料、輕食、Happy Hour等服務。



雲朗觀光

雲朗聯合住宿券每張2,200元，可用在集團旗下君品、雲品、翰品、兆品、品文旅，持券1張可以2人入住翰品酒店新莊、高雄或兆品酒店嘉義基本房型，加價400元能2人入住品文旅礁溪文漾家庭房；持券2張能入住翰品高雄雙人豪華套房、兆品嘉義雙人和式房，以及4人入住翰品酒店新莊豪華家庭房。

▲平日持2張雲朗聯合住宿券，額外加價400元，即可入住品文旅礁溪樂旅閣樓房。

持券3張的部分，可2人入住君品酒店行政豪華客房，持券4張可2人入住君品酒店行政套房，且享有行政樓層禮遇，含VIP Lounge免費飲料、輕食、Happy Hour等服務；持券5張可2人入住雲品溫泉酒店一泊二食尊榮山景客房。

▲前100名預訂「美好童夢」者，贈「500元商品抵用券」、抗敏助眠的「絲綢眼罩」。（圖／台北凱達大飯店提供，下同）



台北凱達大飯店

位於北市萬華區的台北凱達大飯店，攜手寢具品牌「SOULMATT舒寐」，7月1日起至8月31日推出「美好童夢」住房專案，雙人成行、平日每晚不含早餐2,488元起，前100名訂房者再贈價值500元以上的SOULMATT眼罩及500元商品抵用券各乙份，入住再加碼抽萬元以上的兒童床墊組、兩用涼感被等多樣好禮。

▲▼雙人成行、平日每晚2,488元起；家庭四人房5,099元起，每房加贈teamLab未來園門票。



風靡全球的teamLab展覽也來到國立台灣科學教育館，台北凱達大飯店另有「追光．旅程」住房專案，即日起至9月30日，平日入住精緻雙人房每晚3,299元起、家庭四人房5,099元起，入住即贈teamLab未來園門票（按房型人數提供，單人門票470元），此次展覽共展出10件作品，可巡遊繽紛絢麗的互動式體驗。此外，凡7至8月入住再加碼贈送夾子園夾物體驗券，讓孩子們盡情放電。