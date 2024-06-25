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身分證拿出來！「8縣市鄉親」玩樂園下殺6折　再送千元折價券

▲▼劍湖山世界水樂園。（圖／劍湖山世界提供）

▲劍湖山世界水樂園「小威の海盜村」自即日起至9月1日開園，並將在6月29日祭出中部8縣市鄉親優惠，2人同行可享6折。（圖／劍湖山世界提供）

記者周姈姈／綜合報導

中部鄉親們快看過來！就有樂園推出中部鄉親專屬優惠，只要你是指定8縣市的鄉親通通都適用，購票時出示身分證核對，即可享2人同行6折，水陸設施一次玩到爽；另外，樂園還有水陸全日暢玩價599元、午後1點499元，趕快揪朋友來玩水。

劍湖山世界水樂園「小威の海盜村」自即日起至9月1日開園，並將在6月29日至9月1日推出中部8縣市鄉親優惠，憑身分證居住地為台中市、南投縣、苗栗縣、彰化縣、新竹縣、新竹市、嘉義市、雲林縣或身分證號英文開頭為B、L、M、K、N、J、O、I、P，即可享2人同行優惠票價1198元暢玩水陸設施（原價1998元，約6折，只要1人符合鄉親資格即適用），再加碼送1張千元折價券，可在園區內的餐廳或商店折抵使用。

如果不符合上述優惠也別難過！劍湖山世界也將在6月29日至9月1日祭出水陸全日暢玩價599元，全民皆適用，下午1點後來玩更便宜，每人只要499元。

▲▼六福水樂園。（圖／六福村提供）

▲六福水樂園共有12項水上設施。（圖／六福水樂園提供）

另一間「六福水樂園」自即日起至9月8日開園，活動期間只要穿著比基尼／三角泳褲／藍白拖（顏色不限，藍白夾腳拖也適用），或是男生們勇敢秀出4-6塊腹肌，通通可享水樂園優惠票價399元；下午1點後來玩水也只要399元；另外，還有肚臍自由日活動，只要穿著露肚臍裝，即可享水陸雙樂園優惠票價899元。

鄉親們也有好康！凡設籍桃竹苗的鄉親(或身分證 H、J、O、K 者），成人出示身分證，學幼童出示健保卡＋戶口名簿，玩水樂園更便宜，只要299元。

如果想要無限暢玩，那就絕對不能錯過季票，即日起至6月30日限時販售，六福水樂園季票優惠價899元，能在今起至9月8日（共86天）不限次數玩水，等於每日票價只要10元；同步還有六福水陸雙樂園季票，12歲（含）以上全面1599元、3歲至未滿12歲1299元，同樣能一路暢玩至9月8日，水陸設施無限玩個過癮。

關鍵字： 劍湖山世界 樂園優惠 門票優惠 水樂園 鄉親優惠 身分證優惠

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