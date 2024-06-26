揪團了！手搖飲「指定飲品買1送1」今天限定喝

▲CoCo鮮鳳梨可樂達限時1天買1送1。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖控快收！人氣手搖飲品牌「CoCo」每周限定好友日來了，今（26）日限時1天爽喝「鮮鳳梨可樂達買1送1」，提醒須在官方LINE帳號領券，並於線上點單使用，每人最多可領2張優惠券。

CoCo本周三好友日祭出「HPP鮮鳳梨可樂達第2杯0元」限定優惠，等於直接爽喝買1送1，該飲品是選用新鮮鳳梨結合椰奶冰沙，還加入QQ椰果增添口感，口感酸甜又清涼。

今日限時1天於官方LINE帳號開放領取優惠券，每人最多可獲2張，且限於都可訂線上點單並以自取為主，提醒優惠券須於今日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

▲COMEBUY蘋果冰茶、鳳梨冰茶今天買1送1。（圖／COMEBUY提供）

另外，COMEBUY全門市今日也有「2大飲品買1送1」，凡購買蘋果冰茶、鳳梨冰茶即可享「同品項買1送1」，限大杯，每人每次最多買2送2，各門市每日限量100組，數量有限、售完為止。

COMEBUY「蘋果冰茶」為熱銷13年的人氣飲品之一，選用蘋果果露加上新鮮檸檬汁，再放進有嚼勁的寒天晶球，每一口還能吃到蘋果果肉，消暑又好喝，而「鳳梨冰茶」則是嚴選台灣金鑽鳳梨搭配茉莉綠茶，同樣也吸得到鳳梨果肉。