咖啡好喝「甜點更好吃」　4家台南人私藏的CAFE名單

▲溫點 Warmplace以豐富多樣的韓式馬卡龍聞名。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

台南不只小吃美味，巷弄中更隱藏著一些咖啡館，不僅提供優質咖啡，店內供應的甜點更是吸引了不少老饕。以下整理4家各自擁有特色甜點的咖啡館。

▲溫點 Warmplace「馬卡龍」。（圖／業者提供）

溫點Warmplace

位於樹林街的溫點，以豐富多樣的韓式馬卡龍聞名，創辦人生長於韓國，不定期發想新口味，以減糖配方、美國杏仁粉、以及選用法國愛樂薇發酵無鹽奶油製作內餡，每顆都有不同層次的變化。



溫點Warmplace

地址：台南市東區樹林街一段197號

電話：06-208-4469

▲山洞咖啡「焦糖香草釀布丁」。（圖／業者提供）

山洞咖啡

進入位於開山路的山洞咖啡，就像來到世外桃源，可以在這一片小天地安靜的喝杯咖啡，享受甜而不膩的焦糖香草釀布丁，使用100%日本四葉十勝牛乳和馬達加斯加香草製成，奶香醇厚，焦糖甜度適中。

山洞咖啡

地址：台南市中西區開山路52巷3號2樓

電話：0902-397-059

▲IBT Coffee 6月推出芒果主題蛋糕。（圖／取自IBT Coffee臉書）

IBT Coffee

IBT Coffee會依據季節推出不同口味的水果蛋糕，蛋糕體特別使用日本鑽石低筋麵粉製作，還可選擇香草蛋糕或梨山烏龍蛋糕，搭配使用日本四葉北海道十勝奶霜製作的蜂蜜奶霜。其中綠葡萄主題蛋糕是人氣甜點，但供應時間短，6月已經換成芒果口味。

IBT Coffee

地址：台南市中西區開山路122巷54號

電話：06-221-4559

▲Everything Coffee任事咖啡以手工司康聞名。（圖／業者提供）

任事咖啡Everything Coffee

位於西門路二段的任事咖啡以手工司康聞名，特別選用法國愛樂薇發酵無鹽奶油，奶油的香氣非常誘人。店內提供多種口味，如伯爵茶、巧克力、葡萄乾和蔓越莓手工司康，司康加熱後口感外酥內濕潤，不加熱口感紮實綿密，配咖啡或茶都加分。

任事咖啡Everything Coffee

地址：台南市中西區西門路二段136巷5號