憑學生證現折100元！王品5品牌祭暑期優惠　吃牛排買8送1

▲7月1日至8月30日指定時段，2人同行前往「肉次方」，憑學生證消費套餐，每單現折100元。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

搶攻暑期商機，餐飲業也開始推出各種優惠，只要出示學生證，吃王品的原燒、金咕現折100元，而如果證件號碼對中「130」任2碼，台中早午餐送牛排。

王品集團5品牌搶攻暑期商機，7月1日至8月30日，周一至周五持學生證到原燒和金咕消費1客多人套餐，現折100元，消費2客多人套餐並出示2張證件，現折200元；而肉次方則祭出2人同行每單現折100元，4人現折200元。

▲王品「品田牧場」秀出學生證現折60元。（圖／王品提供）

品田牧場6月底前出示學生證並選購「厚切腰內豬排多蝦一隻套餐」，原價458元，特價398元，現折60元。沒有學生證的民眾也先別失望，6月25日這天，出示優惠畫面也能用398元享受到相同優惠套餐。

此外，即日起至7月31日，平日到王品牛排內用8客套餐，出示本人學生證，其中1客將由「王品牛排」款待1969元的「澳洲和牛法蘭克牛排套餐」。老師憑教師證再送上「主廚私房菜」1份。

▲學生證對中「130」任2碼牛排免費吃。（圖／禾間糧倉提供）

另外，禾間糧倉過去曾多次推出身分證對對碰，這次則是推出學生證優惠，即日起至7月10日，出示一張「本人」學生證，無論在學、已畢業都可以（限本人），只要學號有「130」任2碼、不用連號，點2份主餐就送1盤單點嫩汁牛排，點滿4份主餐送2盤單點嫩汁牛排，同行或同桌上限為3份。