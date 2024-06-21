ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

憑學生證現折100元！王品5品牌祭暑期優惠　吃牛排買8送1

▲7月1日至8月30日指定時段，2人同行前往「肉次方」，憑學生證消費套餐，每單現折100元。（圖／王品提供）

▲7月1日至8月30日指定時段，2人同行前往「肉次方」，憑學生證消費套餐，每單現折100元。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

搶攻暑期商機，餐飲業也開始推出各種優惠，只要出示學生證，吃王品的原燒、金咕現折100元，而如果證件號碼對中「130」任2碼，台中早午餐送牛排。

王品集團5品牌搶攻暑期商機，7月1日至8月30日，周一至周五持學生證到原燒和金咕消費1客多人套餐，現折100元，消費2客多人套餐並出示2張證件，現折200元；而肉次方則祭出2人同行每單現折100元，4人現折200元。

▲王品「品田牧場」秀出學生證現折60元。（圖／王品提供）

品田牧場6月底前出示學生證並選購「厚切腰內豬排多蝦一隻套餐」，原價458元，特價398元，現折60元。沒有學生證的民眾也先別失望，6月25日這天，出示優惠畫面也能用398元享受到相同優惠套餐。

此外，即日起至7月31日，平日到王品牛排內用8客套餐，出示本人學生證，其中1客將由「王品牛排」款待1969元的「澳洲和牛法蘭克牛排套餐」。老師憑教師證再送上「主廚私房菜」1份。

▲學生證對中「130」任2碼牛排免費吃。（圖／禾間糧倉提供）

另外，禾間糧倉過去曾多次推出身分證對對碰，這次則是推出學生證優惠，即日起至7月10日，出示一張「本人」學生證，無論在學、已畢業都可以（限本人），只要學號有「130」任2碼、不用連號，點2份主餐就送1盤單點嫩汁牛排，點滿4份主餐送2盤單點嫩汁牛排，同行或同桌上限為3份。

關鍵字： 美食雲 王品 學生證優惠 美食優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

推薦閱讀

板橋全新打卡點「彩虹地景」亮相

板橋全新打卡點「彩虹地景」亮相

4大超商「夏至優惠」一次看

4大超商「夏至優惠」一次看

台中30年老攤專賣「古早味玉米蔥餅」

台中30年老攤專賣「古早味玉米蔥餅」

埔里親水節於夏至前一天開幕

埔里親水節於夏至前一天開幕

漢堡王安格斯牛肉堡買1送1爽吃3天

漢堡王安格斯牛肉堡買1送1爽吃3天

全聯門市打造「文昌神助宮」應援考生

全聯門市打造「文昌神助宮」應援考生

7-11首度開賣「精品馥芮白」限時只要89元

7-11首度開賣「精品馥芮白」限時只要89元

憑學生證現折100元！王品5品牌祭暑期優惠

憑學生證現折100元！王品5品牌祭暑期優惠

COLD STONE今天桶裝冰淇淋買1送1

COLD STONE今天桶裝冰淇淋買1送1

超過50年歷史！花蓮鳳林鎮老牌冰菓店

超過50年歷史！花蓮鳳林鎮老牌冰菓店

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「大稻埕夏日節」3住房專案一次看

開箱高雄6家青旅！日式澡堂24小時開放

日月潭「漢來日月行館」第3季開幕

台北福華飯店曝光3D中庭照！2026見客

民生社區富錦街蔬食料理餐廳新開幕

直擊龐貝古城！紅燈區、商店街全保留

高雄必比登熄燈後改名重新出發

星空天窗泡澡！宜蘭南洋風Villa開箱

河口湖5間絕美富士山景飯店懶人包

「身分證、生日2個1」續住和逸+1111

熱門行程

最新新聞更多

板橋全新打卡點「彩虹地景」亮相

4大超商「夏至優惠」一次看

台中30年老攤專賣「古早味玉米蔥餅」

埔里親水節於夏至前一天開幕

漢堡王安格斯牛肉堡買1送1爽吃3天

全聯門市打造「文昌神助宮」應援考生

7-11首度開賣「精品馥芮白」限時只要89元

憑學生證現折100元！王品5品牌祭暑期優惠

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366