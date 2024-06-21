新北2飯店「夏日電影院」大銀幕看片！沙灘吹風、喝飲料超消暑　

▲將捷金鬱金香酒店。（圖／將捷金鬱金香酒店提供）



記者彭懷玉／綜合報導

酷暑逼近，淡水河畔最美酒店之稱的將捷金鬱金香酒店，即日起至8月31日推出「COOL暑電影院」，福容大飯店福隆則再次與Skyline Film 屋頂電影院合作，自6月28日起一連兩周末在福隆海灘登場，迎著海風，放鬆身心，度過Chill的夏夜。

淡水-將捷金鬱金香酒店

即日起至8月31日，將捷金鬱金香酒店首次於大廳的「滬尾之星」推出「COOL暑電影院」，整個6月每周五至周日晚間放映，7、8月加碼每日放映，業者透露，播放電影為親子共享類，依現場公告為主。

▲即日起至8月31日，將捷金鬱金香酒店於大廳的「滬尾之星」推出「COOL暑電影院」。（圖／將捷金鬱金香酒店提供）



將捷金鬱金香酒店祭出「夏日狂享全包式假期」，雙人入住一泊三食5,700+10%起、三天兩夜10,588起（免收10%服務費），除了包含舒活早餐、河畔餐廳晚餐之外，再加碼滬尾之星「COOL暑電影院」雙人套餐，可兌換小食乙份、兩杯飲品；而三天兩夜專案則包含二日舒活早餐、滬尾之星「COOL暑電影院」雙人套餐，還有餐飲抵用券2,000元，可選擇到河畔餐廳、滬尾之星消費。

業者指出，不論住幾天，每房都可享有玩樂金、手作DIY，入住高級客房以上（含）房型，再加贈乙位12歲以下兒童免費入住。另外，酒店官網獨家銷售早鳥優惠，30天前訂房享高級客房6,888元起，且暑假期間入住再享周日至周四不加價，大人帶小孩出遊無負擔。

▲福容大飯店福隆。（圖／福容大飯店福隆提供）



福隆-海灘電影院、草地浪花音樂會

鑒於前兩年廣受好評的「福隆海灘電影院」，福容大飯店福隆再度與Skyline Film 屋頂電影院合作，從6月28日起一連兩周五六日，在福隆沙灘可以欣賞到白日夢冒險王等歷年賣座電影。

除了看電影，現場備有現做異國美食料理、水果刨冰，搭配透心涼的各類酒水，喜歡玩水的民眾，福隆福容飯店帶來SUP立式划槳與帆船出海的全新體驗，由專業教練帶民眾一起徜徉海上，找回夏日該有的熱力。

▲Skyline Film屋頂電影院6月28日起一連兩周五六日，在福隆沙灘登場。（圖／福容大飯店福隆提供）



另外，於7月27日、7月28日、8月31日、9月1日在福隆沙雕售票口旁草地舉辦「草地浪花音樂會」，並結合「山海市集」之主題饗宴，7月為美食及啤酒元素打造夏日夜晚微醺風格，音樂會後更有夏季星空導覽體驗；8月則以異國餐車美食，搭配「海洋」為題之風箏嘉年華，現場還有在地特色DIY體驗。本次音樂會邀請到金曲樂團-Crispy脆樂團、相信音樂旗下知名創作女子團體- BOOM！怪物星人、療癒歌手-小球（莊鵑瑛）、知名流行龐克樂團-怕胖團等團體歌手接棒演出，在日落之際，聽音樂搖擺，嗨翻整個夏天。

同時，於市集消費滿100元即可獲得獲得1張點卡，集滿3張可至服務台兌換摸彩券填寫，每日將抽知名品牌自行車及多項禮品。