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今天衝了！1地區鄉親免費玩水樂園　姓名有「水」門票下殺5折

▲▼劍湖山世界水樂園。（圖／劍湖山世界提供）

▲劍湖山世界水樂園「小威の海盜村」自今（22）日起盛大開園，並祭出姓名對對碰、鄉親優惠。（圖／劍湖山世界提供）

記者周姈姈／綜合報導

今天就衝了！炎炎夏日當然要玩水才過癮，就有一間水樂園自今（22）日起盛大開園，並祭出一系列門票優惠，如果是1地區鄉親有福了，出示相關證件檢驗即可免費入園玩到爽，另外還有姓名對對碰活動，姓名中有「水」或「水部首相關字」，門票直接打5折，只要499元就能暢玩。

劍湖山世界水樂園「小威の海盜村」自今（22）日至9月1日開園，許多台灣唯一的水上設施將經典回歸，像是榮登網友票選第一的水上極速自由落體「尖叫無底洞」、全台唯一水上巨霸「龍捲風」、超激渦輪「大碗公」，FUN浪時間最長的頂級鑽石「維京巨浪」，大小朋友瘋狂打水戰的「大船塢」、白沙灘戲沙、體驗航海樂趣的「小威漂漂河」，買一票就能暢玩水陸設施。

在小威の海盜村開放期間，業者也祭出姓名對對碰活動，只要姓名有「水」或「水部首相關字」，例如陶「淵」明、孟「浩」然、范仲「淹」、蘇「洵」、李「清」照等，並出示身分證或駕照檢驗（如持健保卡需搭配戶口名簿影本），即可享優惠票價499元（原價999元，約5折）。

另外，業者還加碼推出「古坑鄉親日」，今（22）日、6月30日限定，只要是設籍「雲林縣古坑鄉」的鄉親，成人出示身分證、孩童出示戶口名簿＋健保卡驗證，即可免費入園，同行親友最多4人也可各享門票優惠399元；若不適用以上所有優惠也別難過，劍湖山世界自即日起至6月28日還有「全民學生價799元」，趕快把握優惠來大玩特玩。

▲▼六福水樂園。（圖／六福村提供）

▲六福水樂園共有12項水上設施。（圖／六福水樂園提供）

另一間「六福水樂園」自即日起至9月8日開園，活動期間只要穿著比基尼／三角泳褲／藍白拖（顏色不限，藍白夾腳拖也適用），或是男生們勇敢秀出4-6塊腹肌，通通可享水樂園優惠票價399元；下午1點後來玩水也只要399元；另外，還有肚臍自由日活動，只要穿著露肚臍裝，即可享水陸雙樂園優惠票價899元。

鄉親們也有好康！凡設籍桃竹苗的鄉親(或身分證 H、J、O、K 者），成人出示身分證，學幼童出示健保卡＋戶口名簿，玩水樂園更便宜，只要299元。

如果想要無限暢玩，那就絕對不能錯過季票，即日起至6月30日限時販售，六福水樂園季票優惠價899元，能在今起至9月8日（共86天）不限次數玩水，等於每日票價只要10元；同步還有六福水陸雙樂園季票，12歲（含）以上全面1599元、3歲至未滿12歲1299元，同樣能一路暢玩至9月8日，水陸設施無限玩個過癮。

關鍵字： 劍湖山世界 樂園優惠 門票優惠 姓名優惠 身分證優惠 鄉親優惠 水樂園

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