藏壽司公布10大人氣壽司　台灣人最愛鮭魚

▲藏壽司登台即屆滿10周年，今日公布了台灣十大人氣壽司。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

藏壽司今（19日）公布台灣10大人氣壽司，第1名與第2名都是鮭魚，熟成鮪魚居第3，前10名當中鮭魚占了4席，受歡迎程度不言可喻。歡慶登台將滿10周年，藏壽司本月21至27日推出內用9折優惠，壽司控不要錯過。

▲台灣10大人氣壽司。（圖／藏壽司提供）

2014年底登台的藏壽司，截至5月底，全台各地已擁有56家分店，累積銷售4.26億盤壽司，若將這些壽司盤疊起來，高度相當於1萬6782座台北101大樓，把這些壽司盤平放串聯，則可連接台北與東京30次。

▲藏壽司炙烤照燒鮭魚。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司炙烤起司鮭魚。（圖／藏壽司提供）

藏壽司也公布了「台灣10大人氣壽司」，國人最愛的鮭魚系列就有4個品項入榜，分別是第1名的炙烤照燒鮭魚、第2名的炙烤起司鮭魚、第4名的炙烤明太子鮭魚，以及第6名的生鮭魚脂。

其他上榜的品項還有第3名的熟成鮪魚、第5名的壽喜牛燒肉握壽司、第7名的炸蝦天婦羅海苔包，而受到小朋友喜愛的玉子燒排名第8，第9名則是炙烤起司豬五花。

藏壽司10周年感謝祭活動將於6月21日起至6月27日登場，期間到全台店鋪用餐，於結帳時出示按讚藏壽司FB或追蹤IG手機畫面，消費不限金額都享9折優惠。

▲消費滿額送虛寶卡！壽司郎×原神聯名活動6/17登場。（圖／壽司郎提供）

另外，壽司郎×原神首波聯名日前登場，活動只到7月16日，全台門市消費滿500元，就可獲得「專屬鐳射票道具虛寶卡」，有機會獲得「食譜：肉滿滿壽司」、「大英雄的經驗」、「摩拉」、「精鍛用魔礦」等不同內容，共有2款不同造型，全台共計8萬張。