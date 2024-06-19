手搖控衝了！CoCo超人氣「星空葡萄第2杯10元」今天限定喝

▲CoCo人氣飲品星空葡萄今天第2杯10元喝。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

今天快衝喝一波！人氣手搖飲品牌「CoCo」每周限定好友日來了，今（19）日祭出限時1天超人氣飲品「星空葡萄第2杯10元」優惠，提醒須在官方LINE帳號領券，並於線上點單使用，每人最多可領2張優惠券。

CoCo本周好友日祭出「大杯星空葡萄第2杯10元」超殺優惠，每杯售價80元，今天爽喝2杯只要90元，其飲品是選用葡萄果汁冰沙搭配滿滿葡萄果肉、Q彈波波晶球，再淋上加了結晶岩鹽的濃厚芝士奶蓋，每一口都超罪惡。

今（19）日限時1天於官方LINE帳號開放領券，每人最多可獲2張，且限於都可訂線上點單並以自取為主，提醒優惠券須於今日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

▲COMEBUY祭出2大飲品買1送1優惠。（圖／COMEBUY提供）

另，手搖控也先筆記，COMEBUY將於6月24日起至6月26日連3天祭出「2大飲品買1送1」消暑優惠，期間凡於門市購買蘋果冰茶、鳳梨冰茶即可享「同品項買1送1」，限大杯，每人每次最多買2送2，各門市每日限量100組，數量有限、售完為止。

COMEBUY「蘋果冰茶」為熱銷13年的人氣飲品之一，選用蘋果果露加上新鮮檸檬汁，再放進有嚼勁的寒天晶球，每一口還能吃到蘋果果肉，消暑又好喝，而「鳳梨冰茶」則是嚴選台灣金鑽鳳梨搭配茉莉綠茶，同樣也吸得到鳳梨果肉。