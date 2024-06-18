肉的長谷川6／19進駐林口三井　和牛漢堡排特價「現省200元」

▲肉的長谷川3號店6月19日進駐林口三井。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

5月底才開出2號店的「肉的長谷川」，今日宣布3號店6月19日進駐林口三井Outlet美食街，6月21日前，日本和牛漢堡排套餐特價499元（原價699元），而且重量免費升級到270克。

來自日本的漢堡排名店肉的長谷川，主打每日新鮮現做漢堡排，招牌餐點是100%純牛肉漢堡排，選用日本九州黑毛和牛，日本師傅來台親自傳授拍打秘訣，讓牛絞肉緊密結合，鐵板炙烤後肉汁飽滿。

▲肉的長谷川林口三井店限定醬汁，秘傳煙燻燒烤醬。（圖／肉的長谷川提供）

繼2號店之後，肉的長谷川3號店6月19日進駐林口三井Outlet美食街。慶祝開幕，6月19日至6月21日期間，原價699元的日本和牛漢堡排套餐，特價499元，每日限量50份，而且漢堡排重量從180克直接升級到270克。

除了優惠，肉的長谷川新研發的「秘傳煙燻燒烤醬」，將首度在林口三井Outlet店限定販售。這款醬汁加入蘋果與檸檬翻炒熬煮而成，香氣濃厚卻不膩口，水果酸甜開胃解膩。

▲「焱の挽肉」2號店今日開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，胡同燒肉旗下漢堡排專賣店「焱の挽肉」2號店上周開幕，與煳同13號店一同進駐台北信義微風4樓。慶祝開新店，6月30日前消費任一挽肉定食，即贈漢堡排一顆。

焱の挽肉2號店位於台北信義微風4樓，今日正式開幕，一樣與煳同13號店共用店面，僅中午營業。菜單上提供4款挽肉定食，分別是日本A5和牛、金璟雞、晶鑽豬與牛豬雞招牌，均一價490元。每份定食包含3個漢堡排、1顆雞蛋和日本越光米，並附上湯品、漬物以及6款沾醬，還可免費續加1次米飯與湯品。