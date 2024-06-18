今中午開搶！越南機票下殺6188元　一日遊買1送1

▲峴港巴拿山黃金佛手橋。（圖／記者周姈姈攝）

記者蔡玟君／綜合報導

越南已成為台灣人最愛去的東南亞國家，旅遊電商KKday趁著今（18日）中午12點起，推出一日限定越南旅遊優惠，包括峴港5日來回機票6188元，富國島來回機票現折3618元，另外日韓機票也有折618元優惠。

KKday表示，今天中午起推出峴港5日來回機票6188元、峴港機票現折1618元、富國島來回機票現折3618元優惠外，也推出機加酒優惠，如小資族超值5日機加酒1萬4988元起，輕奢5日機加酒則搭配海景飯店，售價1萬6988元起，再贈送機場接送與網路Sim卡；想一次遊玩峴港及會安兩地，可選雙城5日機加酒，含兩地住宿、一日遊包車、越式洗髮、機場接送，售價1萬9999元起。

▲越南會安古城。（圖／記者周姈姈攝）

同時，平台也推出指定一日遊商品買一送一，包括「巴拿山一日遊」每人115元起；「會安古鎮一日遊」每人735元起，其他峴港半日遊、一日遊商品也可領券享89折優惠。

▲▼越捷航空開飛「台中、高雄－富國島」航線。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，越捷航空首次開飛「台中、高雄－富國島」航線，台中－富國島航線每周3班，高雄－每周4班，加上富國島是越南唯一免簽證目的地，讓中南部旅客要前往富國島玩更加方便。

越捷也推出每周五單程機票優惠，最低新台幣1850元起，優惠期間從即日起至12月31日（國定假期、旅遊旺季除外）。所有乘客皆可享有免費 SkyCare 保險，包括多項福利以及24小時全天候全球醫療和旅遊支援服務。