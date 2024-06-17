函館菓子工坊宣布撤出台灣　北部最後快閃2天「全品項買一送一」

▲函館菓子工坊起司蛋糕退出台灣市場。（圖／取自Big City遠東巨城購物中心臉書）

記者黃士原／台北報導

常在日本美食展出現的函館菓子工坊，日前台灣分公司宣布8月1日起全面終止營運服務，官網訂購也會在7/31停止服務，6月27日、28日在板橋大遠百進行北部最後的快閃，並且祭出全品項買一送一。

來自日本北海道函館的函館菓子工坊，是當地擁有極高人氣之歷史悠久蛋糕店，在函館有四間店面，堅持使用新鮮食材、堅持不添加化學香精，用心製作幸福的美味，在台灣一直以快閃店形式在台販售，也曾經在微風南山設櫃（2019/1/10至2020/02/29）。

▲函館菓子工坊曾在微風南山設櫃。（圖／資料照）

不過品牌日前公告，日本總公司考量未來規劃，台灣分公司8月1日起全面終止營運服務，官網訂購也會在7月31日停止服務，日本展及6、7月快閃活動時間地點，請參考最新公告。而北部最後快閃將於6月27日、28日在板橋大遠百B1登場，同時祭出全品項買一送一。

▲辻利茶舗打造最新3款結合抹茶和芒果的限定甜品。（圖／記者蕭筠攝）

另外，日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」的抹芒祭登場，選用愛文芒果結合抹茶冰品，再搭配全新手作Q彈抹茶奶酪布丁製成，首推「抹芒冰沙漂浮」，底層的冰涼冰沙層層堆疊招牌抹茶霜淇淋、香甜芒果雪酪、抹茶奶酪布丁，最後再放上愛文芒果丁增添口感，每一口都超滿足，且冰沙還開放辻利抹茶、宇治焙茶及大分柚子蜜等3口味任選，售價235元，6月20日起開賣。