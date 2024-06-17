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消費不限金額都9折　藏壽司10周年優惠6／21登場「連推7天」

▲藏壽司「大啖蟹鮭祭」及「鮮賞一番」。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司「大啖蟹鮭祭」及「鮮賞一番」。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

藏壽司歡慶10周年，6月21日起至6月27日推出感謝祭，全台門市消費不限金額都享9折優惠。此外，藏壽司的角落小夥伴首波滿額贈活動今日登場，全台店鋪單筆消費滿1,200元，並完成指定社群任務就可以把角落小夥伴限量托特袋帶回家。

藏壽司今日早上公告10周年感謝祭活動將於6月21日起至6月27日登場，這期間到全台店鋪用餐，於結帳時出示按讚藏壽司FB或追蹤IG手機畫面，消費不限金額都享9折優惠。

此外，藏壽司與「角落小夥伴」6月7日起攜手合推限定扭蛋，三大系列共有14款特殊造型，而首波滿額贈活動今日登場，凡在全台店鋪單筆消費滿1,200元，並完成指定社群任務，就可以把角落小夥伴限量托特袋帶回家。

▲消費滿額送虛寶卡！壽司郎×原神聯名活動6/17登場。（圖／壽司郎提供）

另外，壽司郎×原神首波聯名活動今日登場（只到7月16日），只要於全台門市消費滿500元，就可獲得「專屬鐳射票道具虛寶卡」，有機會獲得「食譜：肉滿滿壽司」、「大英雄的經驗」、「摩拉」、「精鍛用魔礦」等不同內容，共有2款不同造型，全台共計8萬張。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 藏壽司 角落小夥伴 壽司郎

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