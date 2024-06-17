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租約到期！THE上海7／1結束營業　未來將尋找新地點重新開幕

▲THE上海菜色與用餐區 。（圖／取自THE上海臉書）

▲THE上海只營業到7月1日。（圖／取自THE上海臉書）

記者黃士原／台北報導

位於台北101的「THE上海」，是上海鄉村2020年推出的新品牌，不過因為租約到期，只營業到7月1日。餐廳表示，會繼續找新地點重新開幕，除了進駐百貨商場，也不排除開設街邊店。

THE上海主打食髦上海菜，將傳統料理加上創意，讓中菜也可以很時尚、很有趣、很新潮，例如「京醬爆豬絲佐鴨餅」是想吃肉又不想太油膩的好選擇，特選里肌肉手切成絲，以甜麵醬大火快炒，與蔥絲、蒜苗絲及小黃瓜絲搭配鴨餅一起食用。

▲THE上海菜色與用餐區 。（圖／取自THE上海臉書）

▲京醬爆豬絲佐鴨餅 。（圖／取自THE上海臉書）

▲THE上海菜色與用餐區 。（圖／取自THE上海臉書）

▲鞦韆晾肉架。（圖／取自THE上海臉書）

「鞦韆晾肉架」兼顧口感與視覺，將台灣黑毛豬切成薄片，與小黃瓜薄片一起在晾衣架上盪鞦韆。而「傳說烤方佐美人茗」則是以台灣黑毛豬，特選三肥七瘦的五花肉整形切塊後，只加入醬油跟冰糖做調味，花上至少8小時以上煨煮才能呈現美味多汁的磚紅色「傳說烤方」。

▲THE上海菜色與用餐區 。（圖／取自THE上海臉書）

▲傳說烤方佐美人茗 。（圖／取自THE上海臉書）

「THE上海」是上海鄉村2020年推出的新品牌，位於台北101購物中心4樓，開業即將屆滿4年，不過日前臉書粉專公告只營業到7月1日。餐廳表示，主因是租約到期，不過會繼續找新地點重新開幕，除了進駐百貨商場，也不排除開設街邊店。

▲台北人氣巴斯克蛋糕名店「摸摸桃子洋菓子」，因人手不足，將在7月14日結束營業。（圖／翻攝自摸摸桃子洋菓子臉書專頁）

另外，台北一間超人氣巴斯克蛋糕名店宣布，因人手不足，將在7月14日結束營業，並在即日起祭出10款優惠品項，包含經典必吃的巴斯克起司蛋糕，6吋特價580元、切片特價90元，還有肉桂捲70元、貓舌餅乾40元等。

「摸摸桃子洋菓子」位於台北捷運雙連站附近，於2020年創立，主打以最簡約的配方製作巴斯克蛋糕，口味非常多樣化，除了最經典的起司口味之外，還有愛爾蘭咖啡、龍眼烏龍、焙茶等口味，還有販售多款小點心與咖啡飲品，深受民眾喜愛。

關鍵字： THE上海 結束營業 上海鄉村

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