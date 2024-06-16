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牛五蔵台北店「驚爆倒閉」6／30熄燈！業者闢謠：是租約到期

▲富士大飯店「牛五蔵」。（圖／記者黃士原攝）

▲台南超人氣溫體牛肉鍋「牛五蔵-肉鍋x塩ホルモン」，在台北唯一分店將在6月30日結束營業。（圖／記者黃士原攝）

記者周姈姈／台北報導

米其林指南入選餐廳的台南溫體牛火鍋「牛五蔵-肉鍋x塩ホルモン」，在全台共有2間店，台南總店於2018年創立，並在2023年開創台北店，不過台北店於5月31日宣布「租約到期只營業到6月30日」，消息一出卻被傳出倒閉、無預警歇業等傳聞，對此，業者也特別發聲明闢謠。

針對倒閉傳聞，「牛五蔵-肉鍋x塩ホルモン－台北店」臉書專頁發出最新公告，內容指出，網路上傳聞「無預警歇業」、「驚爆倒閉」並非屬實，也於其他揣測無關，牛五蔵台南總店於2018年創立，走過許多風雨，於2023年開創台北店，僅此一家分店，台北店是因「租約到期」，忍痛結束營業。

▲▼聲明。（圖／翻攝自牛五蔵-肉鍋x塩ホルモン－台北店臉書專頁）

▲牛五蔵台北店臉書專頁發出最新公告，內容指出結束營業並非倒閉，而是「租約到期」。（圖／翻攝自牛五蔵-肉鍋x塩ホルモン－台北店臉書專頁）

而在6月30日熄燈之前，「牛五蔵-肉鍋x塩ホルモン－台北店」還特別推出溫體牛吃到飽活動，每人1800元。

連續多年獲得米其林入選餐廳的牛五蔵溫體牛火鍋，每日從台南善化的黑母牛中選出特優級的溫體牛肉。開設台北店時，富士大飯店還設計打造溫體牛冷藏物流專車，牛肉每日新鮮直送，再由主廚檢視並分切不同部位，並手切0.2公分薄片，讓它在鍋內涮至成粉嫩色，饕客能享用新鮮滑嫩的溫體牛。

菜單有各式牛肉，餐廳首推「隱藏版老饕盛合牛」，主廚表示，這是牛肩胛部位，但因為每頭牛的油脂分布不同，有時這一塊部位的油不夠厚，當天就沒有辦法提供。除了牛肉火鍋，牛五蔵還首創將特殊的溫體牛內臟部位入菜，像是白芥蘭炒牛肉片、薑片麻油炒牛內臟等，均是推薦菜色。

關鍵字： 牛五蔵台北店 熄燈 結束營業 台南溫體牛火鍋

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