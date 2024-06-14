還不能享用個人涮涮鍋 　詹記西門大世界公告3項服務尚未開放

▲詹記西門大世界公告3項服務尚未開放。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北人氣餐廳「詹記麻辣火鍋」西門大世界已於5月初開幕，不過由於人力問題，店家公告說明個人涮涮鍋席位、外帶服務尚未開放，下午與宵夜2時段無法提供現場候位，後續若有更新，會在粉專上公布。

詹記麻辣火鍋第3間店「西門大世界」，選址西門町大世界商業大樓（前身為大世界戲院）的地下一樓，5月6日中午12點正式開幕，300坪大空間可容納至少百位客人用餐，是目前旗下空間最大的餐廳店面。

▲詹記個人涮涮鍋席位尚未開放。（圖／記者黃士原攝）

雖然開幕近一個月，不過受到人力不足問題，詹記也在臉書上公告，個人涮涮鍋席位與外帶服務尚未開放，正努力招募人員中；也因為人力仍有欠缺，14:00-16:00及23:00-01:00這兩個時段，無法開放現場候位。

▲牛五蔵台北店6/28歇業。（圖／記者黃士原攝）

另外，米其林指南入選餐廳的台南溫體牛火鍋「牛五蔵-肉鍋x塩ホルモン」，去年4月首度北上開分店，進駐汐止富士大飯店。不過餐廳日前公告，由於租約到期，只營業到6月28日，歇業前還推出溫體牛吃到飽活動，每人1800元。

▲牛五蔵「隱藏版老饕盛合牛」。（圖／記者黃士原攝）

連續多年獲得米其林指南入選餐廳的牛五蔵溫體牛火鍋，每日從台南善化的黑母牛中選出特優級的溫體牛肉。開設台北店時，富士大飯店還設計打造溫體牛冷藏物流專車，牛肉每日新鮮直送，再由主廚檢視並分切不同部位，並手切0.2公分薄片，讓它在鍋內涮至成粉嫩色，饕客就能享用新鮮滑嫩的溫體牛。