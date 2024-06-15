▲「嘉義福容voco酒店」被譽為嘉義101，現正試營運，預計將在7月正式開幕。（圖／福容大飯店提供）



記者周姈姈／嘉義報導

被譽為「嘉義101」的「嘉義福容voco酒店」，由洲際酒店集團與福容大飯店共同打造，不僅是洲際酒店集團在台灣的首間voco酒店，也是福容大飯店旗下量體最大的酒店，本篇就超完整開箱酒店，在高空泳池欣賞夕陽，走進高空玻璃步道收藏阿里山絕景，自助Buffet更能爽吃烤蚵、雞肉飯、涼麵等經典嘉義美味。

▲酒店外觀設計以鄒族文化發想，並安裝上千顆LED燈，成為嘉義最閃耀的新地標。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



嘉義福容voco酒店位於嘉義市世賢路一段與竹圍路交界，樓高33層、地下5層，目前是雲嘉地區最高樓，因此又被譽為「嘉義101」，建築外觀的設計理念是以嘉義原住民鄒族文化發想，立面的傳統編織圖騰與豐富的色彩，傳達出原始的自然之美，並安裝上千顆LED燈，每天晚上6點半開始亮燈直到晚上11點，成為最閃耀的新地標。

嘉義福容voco酒店內部空間則是選用深藍色、黃色為主要色調，並將中西式風格完美融合，且該酒店還是洲際酒店集團旗下唯一有吉祥物的品牌，隨處都可看見3隻可愛的吉祥物，像是check-in櫃檯看得到咬著鑰匙的燕雀，傳達酒店「好客」的概念，而客房或浴室會有貓頭鷹，象徵獨處時光，還有火烈鳥則是代表歡樂。

▲酒店內部空間以深藍色、亮黃色為主要色系，大廳櫃檯能看到咬著鑰匙的燕雀，象徵酒店「好客」。

▲待在酒店裡隨時都能看風景。



▲▼此為「高級房-超大床」，躺床就能看風景，房間皆備有零食、茶包，冰箱也有飲料，房客皆可免費享用。



酒店全館共有370個房間，總共有10個房型，位於16樓～31樓之間，每間都是高層樓景觀房，房間面東能眺望嘉義市景、日出以及遠眺阿里山，面西則能欣賞整片綠油油的嘉南平原，還能迎接夕陽西下。

▲▼此為「豪華客房-2張超大床」，可選有無浴缸。



房型除了最基本的「高級房」之外，特別推薦「和式套房」，全館只有4間，皆為雙人房，整間都是木質地板，21坪空間非常寬敞，規劃為客廳、和室、臥室與浴室；家庭出遊選「親子主題套房」準沒錯，每間都有可愛童趣的壁紙，還有小帳篷、童書與玩偶，讓小朋友能玩得開心，大人也能好好看風景休息。

▲▼「和式套房」擁有21坪大空間，分為客廳、小廚房、和室、臥室與浴室。

▲▼和式套房的臥室，床邊就是絕美嘉義風景；浴室外還設有更衣間。



▲▼「親子主題套房」每間都有不同的可愛壁紙。



▲▼親子主題套房裡還有小帳篷、童書、玩偶，讓小朋友在房間裡就能玩得很開心。

公共設施的部分，酒店7樓規劃為300坪的休閒中心，健身房為24小時開放，讓旅客從早到晚都能一邊看風景一邊運動；泳池規劃溫水游泳池、水療池與兒童池，因泳池正對西邊，還能欣賞夕陽西下的美景；兒童俱樂部則是孩子們的夢幻天堂，有跳床、搖搖馬、旋轉木馬、大球池等設施。

▲24小時開放的健身房，房客可以一邊運動一邊看風景。



▲▼高空泳池正對西邊，因此可以看見夕陽西下的美景。

▲▼還有兒童泳池（上圖）與水療池（下圖）。

▲兒童俱樂部能讓小朋友無限玩個過癮。



住、玩都大滿足，當然還要品嚐酒店裡的山珍海味！位於2樓的「田園西餐廳」提供全自助早餐與半自助晚餐，皆使用在地食材料理餐點，全自助早餐吃得到現煮牛肉湯、嘉義雞肉飯、白醋涼麵、壽司等，品項非常豐富；晚餐則為半自助式，主餐能選「桃城薄荷雞」、「加斯科尼油封鴨腿」、「爐烤鮭魚佐海膽魚子醬」、「爐烤肋眼」、「嘉義東石紙包海鮮」等，半自助餐點也非常澎湃，有東石烤鮮蚵、阿里山苦茶油炒飯、阿里山香菇雞湯等。

▲「田園西餐廳」提供全自助早餐與半自助晚餐。



▲不管是早餐或晚餐，自助區的餐點皆非常豐盛。

▲▼全自助式早餐可以吃到嘉義雞肉飯、白醋涼麵道地美味。

▲▼晚餐主餐可選紙包海鮮（上圖）、油封鴨腿（下圖）等主餐。



▲晚餐時段的半自助餐點還有「東石烤鮮蚵」，無限吃到飽。



▲▼「阿里山苦茶油炒飯」（上圖）配料僅有蛋、火腿，簡單卻非常美味；「阿里山香菇雞湯」（下圖）肉嫩、湯超鮮甜。

▲吃飽還能再來份甜點畫下完美的句點。



比較特別的是，半自助式晚餐時段還有啤酒、調酒無限暢飲，自己就是調酒師，想喝什麼風味的調酒自己調，無限喝到爽；1樓大廳則有咖啡廳，主要販售多款咖啡飲品以及酒店自製的甜點，目前有金鑽巧克力慕斯、紅櫻桃起司蛋糕、提拉米蘇千層等，品項會不定期更換。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。



▲▼半自助晚餐時段提供啤酒無限暢飲，還有調酒區，想喝什麼調酒自己調。



▲▼大廳咖啡廳販售多款咖啡飲品與甜點。



32樓有中餐廳「福粵樓」，每間福容大飯店都會有福粵樓，而這間是全台最高，分為一般座位區、廂房與包廂，能在無敵高空美景的陪伴下享用中式、粵式餐點；另外還有空中酒吧與高空玻璃步道，白天能眺望阿里山、玉山，晚上換上整片閃閃發亮的夜景，提醒只有房客能免費進入高空玻璃步道，非住房旅客需在空中酒吧消費才可進入，平日低消700元、假日低消1000元。

▲中餐廳「福粵樓」也能看見夕陽西下的美景。

▲▼福粵樓還有「廂房」（上圖）與「包廂」（下圖）。

▲▼「空中酒吧」位於32樓，能眺望閃閃發亮的嘉義夜景。

▲酒吧外就是「高空玻璃步道」，天氣好可以遠眺阿里山與玉山。

▲房客能免費進入高空玻璃步道，非住宿旅客需在空中酒吧消費才可進入，平日低消700元、假日低消1000元。



▲夜景超迷人。