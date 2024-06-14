每日限量100組！台中新開手搖店「3大飲品買1送1」只有3天

▲發發台中第2家門市開幕。（圖／發發The Far Far Farm提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台中人快看！主打優格飲的療癒系文青手搖杯「發發The Far Far Farm」宣布於台中開出第2家門市，即日起正式開幕，並祭出限時3天「指定飲品買1送1」優惠，在地手搖控們趕緊衝嚐鮮。

擁有各式口味優格飲品的「發發」，飲品主打使用無污染食材，約8成皆來自台灣小農，除優格飲外，還有純茶、鮮奶、厚奶系列等喝，累積不小人氣。

▲連3天指定飲品買1送1只要完成指定步驟即享優惠。

今（14）日台中第2家發發門市正式開幕，地點就在南屯區黎明路上，並祭出限時3天「指定飲品買1送1」優惠，首日為「莓果派對優格」，再來依序是「鳳梨百香優格」、「野生藍莓優格」，每日限量100組，每人限購1組，提醒須完成3步驟包括加入門市LINE社群、加入發發LINE好友、按讚發發臉書粉專才可享優惠，須現場排隊憑號碼牌購買。

台中黎明牧場

地點：台中市南屯區黎明路二段231號

▲TEA TOP祭出大杯日月潭紅茶只要19元。（圖／TEA TOP第一味提供）

另外，TEA TOP第一味至6月25日也於全門市推「大杯日月潭紅茶19元喝」優惠，每人限購2杯，西門町店則加碼每人可買6杯，划算爆表；日月潭紅茶是選用台茶十八號，產自自家「紅茶製研所」，茶湯鮮紅甘潤，還帶有獨特薄荷肉桂香、焦糖風味，清爽又好喝。