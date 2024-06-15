北台灣最大水樂園開了！優惠快看　季票每日10元、穿比基尼399元

▲六福水樂園今日至9月8日開園，並祭出一系列豐富優惠。（圖／六福水樂園提供）



記者周姈姈／綜合報導

天氣熱當然要玩水！「北台灣最大水樂園」終於在今（15）日起盛大開園了，活動期間祭出超多超殺門票優惠，像是只要你敢穿比基尼或三角泳褲來玩水，即可享優惠票價399元，還有不限遊玩次數的季票，最便宜每日只要10元就能無限暢玩水上設施，另也有水陸雙樂園季票，絕對可以玩個過癮。

北台灣最大水樂園「六福水樂園」自今日起至9月8日開園，活動期間只要穿著比基尼／三角泳褲／藍白拖（顏色不限，藍白夾腳拖也適用），或是男生們勇敢秀出4-6塊腹肌，通通可享水樂園優惠票價399元；下午1點後來玩水也只要399元；另外，還有肚臍自由日活動，只要穿著露肚臍裝，即可享水陸雙樂園優惠票價899元。

▲六福水樂園共有12項水上設施。



鄉親們也有好康！凡設籍桃竹苗的鄉親(或身分證 H、J、O、K 者），成人出示身分證，學幼童出示健保卡＋戶口名簿，玩水樂園更便宜，只要299元。

如果想要無限暢玩，那就絕對不能錯過季票，即日起至6月30日限時販售，六福水樂園季票優惠價899元，能在今起至9月8日（共86天）不限次數玩水，等於每日票價只要10元；同步還有六福水陸雙樂園季票，12歲（含）以上全面1599元、3歲至未滿12歲1299元，同樣能一路暢玩至9月8日，水陸設施無限玩個過癮。

▲今年小人國主題樂園升級水上設施「大雷雨2.0」，即日起每周五、六、日、一開放。（圖／小人國主題樂園提供）

小人國主題樂園則推出「6月幸運數字」優惠，指定活動日期為今（15）日、6月16日、6月22日、6月23日共4天，只要身分證字號中有「2、3、6」 任意2個數字（不重複，排列順序不限），即可享超優惠入園門票299元（原價1050元），未滿3歲孩童憑健保卡免費入園，一票暢玩水陸設施。

另外，小人國主題樂園還有午後門票優惠，即日起至6月28日，活動期間下午13:30後購票入園，即可享周二／三／四優惠票價299元、周五／一449元、周六／日559元。