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台南首家！茶六燒肉安平永華店6／18試營運　線上訂位已全滿

▲茶六燒肉台南安平永華店6/18試營運。（圖／取自台南式 Tainan Style臉書）

▲茶六燒肉台南安平永華店6月18日試營運。（圖／取自台南式 Tainan Style臉書）

記者黃士原／台北報導

台南燒肉控有新選擇了！台中燒肉名店「茶六」安平永華店6月18日試營運，同時也開放電話與線上訂位，其中7月13日前的線上訂位已全滿，想搶鮮的民眾只能打電話詢問何時還有空位。

茶六燒肉堂是台中燒肉名店，屬於鍋物起家的輕井澤集團旗下燒肉品牌，有網友分享自己前往茶六的用餐經驗，並指出「薄牛舌」、「厚牛舌」各有千秋獨樹一格，是烤牛肉愛好者不可錯過的必點美食，點評如「茶六的鹽蔥很香！搭配一面熟就可以吃的牛舌，香脆好吃！」吸引網友留言「茶六的橫隔膜也好吃」、「茶六的油蔥配肉也很解膩，推」等。

▲目前茶六在台中有4家店，高雄1家。

目前茶六在台中有4家店，高雄1家，6月18日試營運的安平永華店，則是台南首家，試營運期間單筆消費滿2000元，就送「澳洲厚切和牛牛舌兌換劵」1張。而臉書粉專「台南式 Tainan Style」目前曝光試營運消息後，立即引起網友熱烈討論，有人說「看來訂位可能會排到3個月後了」、「不用跑台中吃了，約起來」。

茶六安平永華店6月11日開放訂位，不過當天早線上訂位（30天內）已全滿，記者今日查詢該訂位網站，7月13日前已經沒有位子可訂，打電話詢問店家，目前假日預約幾乎是滿的，平日也僅剩零星時段有空位，想搶鮮的民眾可以電話詢問那幾天還能訂位。

▲「老井極上燒肉」必加點「30公分厚切牛舌」（需事先預訂）。（圖／貪吃巧達 In Taichung提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

另外，台中人氣燒肉「老井」則是北上開店，餐廳地點落腳在台北信義區，目前正在籌備中，並且積極地在人力銀行召募內外場員工與儲備幹部。

「老井極上燒肉」是台中人氣燒肉店，目前有3家分店，其中1家位於竹北。店家菜單提供5種燒肉套餐（有2人或3人份量可選），價格依主餐的肉品等級而定，從1990元起至5490元，饕客與御品套餐吃得到日本A5和牛。副食有日式壽司、海鮮粥、鍋物及各式甜品，醋飲、雞湯和小菜還可以無限續點。

關鍵字： 美食雲 茶六 燒肉 台中燒肉

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