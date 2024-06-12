破史上最高價！429萬元遊「正南極15天」超奢華　入住銀色太空艙

▲晴天旅遊開出史上最高價團，正南極15天行程要價429萬元。（圖／晴天旅遊提供）



記者彭懷玉／台北報導

晴天旅遊開出史上最高價團，是前往正南極15天行程，要價429萬元，若一對夫妻成行等同於買一棟透天房的價錢。業者表示，該團僅限12名，目前已有超過15位VIP客戶表示有興趣，預計在2026年1月2日出發。同時，晴天旅遊也分享特殊伊朗行程，董事長陳依福說：「就是要走出一條不一樣的路。」

▲▼晴天策劃將由南非開普敦起飛，抵達南極第一個專屬的狼牙峰機場，直接降落在南極冰層上，並在銀色太空艙ECHO 營地入住一周。（圖／晴天旅遊提供）



晴天旅遊董事長陳依福今（12日）分享，自2007年起連續17年經營南北極行程，去年7月帶旅客前往正北極，而要到正南極90度更為艱難。

晴天旅遊總經理蕭世華補充，與市場上搭船登陸南極不同，晴天策劃將由南非開普敦起飛，抵達南極第一個專屬的狼牙峰機場，直接降落在南極冰層上，並在銀色太空艙ECHO 營地入住一周，ECHO營地猶如火星，內部充滿科技感，會由南極專家帶領尋找大型帝王企鵝，享受VIP級待遇。

業者指出，南極行程從最入門款的68.9萬起，至最終極版的正南極九十度429萬元，報名的門檻都不一樣，如前往正南極點的行程，到南非開普敦就會有當地醫療團隊對旅客的身體評估確認，才能登機飛往南極狼牙峰機場。

▲業者規劃從赤道的加拉巴哥群島，親見達爾文演化論的發源地，接著搭乘頂級德國探險船「漢薩靈感號」拜訪南極四島。（圖／晴天旅遊提供）



另也有從阿根廷烏蘇懷亞出發的南極行程，業者規劃從赤道的加拉巴哥群島，親見達爾文演化論的發源地，接著搭乘頂級德國探險船「漢薩靈感號」拜訪南極四島，有機會親見數以萬隻的企鵝、海豹和極地海鳥。

▲由左至右：晴天旅遊總經理蕭世華、晴天旅遊董事長陳依福、晴日旅行社總經理黃清凉、晴學旅遊總經理陳昭志。（圖／記者彭懷玉攝）



「旅遊業不是服務業，不該只是吃喝玩樂，而是文化事業，深度認識在地是使命。」陳依福形容。他說，伊朗雖然國際局勢緊張，但人民熱情和善，尤其在親自走訪後大讚，「伊朗是個有精緻美學、建築工藝、歷史文化的國家，各大帝國文明在此交匯，留下豐富的世界遺產。

▲波斯民族人愛美，美容業在伊朗特別發達，男人盛行植髮，女人則流行整形，尤其是墊鼻子最為常見。（圖／晴天旅遊提供）



即使在氣候不斷飆高的今天，伊朗人利用老祖宗的智慧，例如風塔、坎兒井和冰屋，用大自然的對流，讓室內保持涼爽。」此外，陳依福還透露，波斯民族人愛美，美容業在伊朗特別發達，男人盛行植髮，女人則流行整形，尤其是墊鼻子最為常見。

▲四國鐵道黎明物語。（圖／晴日旅遊提供）

至於國人最愛的日本，晴日旅行社總經理黃清凉則說，跟2019年相比，航空公司機位數已恢復到疫情前水準，只要有做日本旅遊的旅行社，光日本線業績都至少成長5成以上，以日本高端旅遊為主打的晴日旅遊漲幅也突破5成。黃清凉說，相較大阪、東京班機班班滿，名古屋等城市相較清幽，以他個人經驗來說，大阪出關速度要1.5小時，而名古屋僅需15-20分鐘，建議民眾多到二、三線城市旅遊。

▲名古屋吉卜力公園－吉卜力大倉庫。（圖／記者蔡玟君攝）



黃清凉表示，四國三鐵道觀光列車行程正夯，就JR四國觀光列車2023年度官方統計，2023年度運行441班次（三鐵道），總乘客人數48,000人，外國人佔9.4%，其中台灣就佔3100人，晴日旅遊是全台送客量最大旅行社。

晴日旅遊也以各式祭典旅遊進行包裝，包含東北睡魔祭、盛岡三颯祭，秋田竿燈祭、仙台七夕祭、相馬野馬追，以及日本三大美祭祗園祭、高山祭、秩父夜祭等，今年更一舉突破難度最高的松江花火祭、富山花火祭、犬山花火祭等，搶得鄰近飯店住房，將一年一度的祭典融入行程中。

▲日本祭典高山祭。（圖／晴日旅遊提供）

另外，加利利旅行社今（12日）公布「歐洲10大最難搶門票」，其中，以9月21日至10月6日登場的「德國啤酒節」排名第一，堪稱比BLACKPINK演唱會還難買，與啤酒廠合作逾20年的加利利旅行社可享保證入棚；另外還有西班牙阿爾罕布拉宮、義大利羅馬競技場、梵蒂岡、羅浮宮等均名列前茅。