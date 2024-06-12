ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

消費滿額送虛寶卡！壽司郎×原神聯名6／17登場　還能加購立牌

▲▼消費滿額送虛寶卡！壽司郎×原神聯名活動6/17登場　還能加購立牌、鑰匙圈。（圖／壽司郎提供）

▲消費滿額送虛寶卡！壽司郎×原神聯名活動6/17登場。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

繼日本之後，台灣壽司郎也推出原神聯名活動，消費滿額就可獲得專屬虛寶卡，還可加購聯名款壓克力雙人立牌組、Q版鑰匙圈等周邊商品。另外，全台18間指定門市也將化身為原神主題店，粉絲與玩家都能朝聖打卡。

▲▼消費滿額送虛寶卡！壽司郎×原神聯名活動6/17登場　還能加購立牌、鑰匙圈。（圖／壽司郎提供）

▲全台壽司郎消費滿500元，就可獲得「專屬鐳射票道具虛寶卡」。（圖／壽司郎提供）

壽司郎×原神首波聯名活動將於6月17日起至7月16日登場，只要於全台門市消費滿500元，就可獲得「專屬鐳射票道具虛寶卡」，有機會獲得「食譜：肉滿滿壽司」、「大英雄的經驗」、「摩拉」、「精鍛用魔礦」等不同內容，共有2款不同造型，全台共計8萬張。

▲▼消費滿額送虛寶卡！壽司郎×原神聯名活動6/17登場　還能加購立牌、鑰匙圈。（圖／壽司郎提供）

▲ 「珊瑚宮心海」、「五郎」雙人壓克力立牌組。（圖／壽司郎提供）

此外，6月17日起全台壽司郎消費滿500元，即可用350元加價換購壽司郎聯名款 「珊瑚宮心海」、「五郎」雙人壓克力立牌組（2入），全台限量18,000組，數量有限售完為止，每筆消費上限加購2組。

▲▼消費滿額送虛寶卡！壽司郎×原神聯名活動6/17登場　還能加購立牌、鑰匙圈。（圖／壽司郎提供）

▲原神的人氣角色Q版鑰匙圈。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎x原神主題店。（圖／壽司郎提供）

第二波聯名周邊商品則於7月1日開跑，將原神的人氣角色化為Q版鑰匙圈，一次推出共6款，包含珊瑚宮心海、五郎、神里綾人、神里綾華、托馬、八重神子，可愛軟萌每天隨身帶著走。

除了聯名虛寶及周邊商品外，壽司郎×原神回轉之宴主題限定店，也同步在6月17日於18家指定門市登場，在享用美味壽司的同時，也能與遊戲中主角合照打卡。

▲藏壽司X角落小夥伴限定扭蛋6/7登場。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司自6月7日起推出一系列「角落小夥伴」限定扭蛋，本次採用滿滿夏季氣息的「海洋系列」，總計有14款。6款「立體公仔吊飾」包括變裝海獺的「炸豬排」、裝扮成企鵝的「貓」、變身海豚的「企鵝？」、化身海豹的「白熊」，還有成為鯨鯊的「蜥蜴」，外加稀有特賞美人魚「白熊」。

此外，4款號召所有角落小夥伴大集合的「徽章磁鐵」，有的調皮玩起疊疊樂、有的聚在一起聊天談心，還有海洋小夥伴圍繞取暖；而在4款「造型橡皮擦」中，角落小夥伴則穿上美人魚的閃亮衣裳，炸豬排與好友炸蝦尾親密貼貼的模樣更為可愛。

關鍵字： 美食雲 壽司郎 原神

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

推薦閱讀

宜蘭太平山7個看日出必去景點

宜蘭太平山7個看日出必去景點

韓國「紙巾吐司」始祖快閃晶華1個月

韓國「紙巾吐司」始祖快閃晶華1個月

頂呱呱老派浪漫聯名餐74折起只賣2周

頂呱呱老派浪漫聯名餐74折起只賣2周

長榮文苑酒店結合人氣景點　推在地特色餐點

長榮文苑酒店結合人氣景點　推在地特色餐點

住晶華酒店逛中山站市集享延遲退房

住晶華酒店逛中山站市集享延遲退房

巴菲特最愛牛排館台中店進駐CBD時代廣場

巴菲特最愛牛排館台中店進駐CBD時代廣場

史上最高價！429萬元遊「正南極」

史上最高價！429萬元遊「正南極」

14元爆漿餐包！大潤發「16款芒果甜點」來了

14元爆漿餐包！大潤發「16款芒果甜點」來了

越旅航空8/1起開飛「台北－富國島」

越旅航空8/1起開飛「台北－富國島」

墨爾本公園漫遊！散步到亞拉河岸越晚越美

墨爾本公園漫遊！散步到亞拉河岸越晚越美

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

降幅最高33％！順億鮪魚專賣店降價

「2024北投夏日魔法節」7／5登場！

住5間飯店「每人每晚814元」送早餐

大坑爬山後必吃！爆汁鮮甜蚵嗲超新鮮

搭國泰玩香港3天2夜「機票買一送一」

桃園大溪秘境咖啡廳擁絕美湖景！

富士山LAWSON達成3條件有望拆黑幕

31冰淇淋將進駐夢時代購物中心

全亞航8/1復飛「台北－大阪」

新莊Semi Buffet「朵頤」吃到飽千元有找

熱門行程

璀璨燈籠現九份 提燈夜遊亮山城

2024九份紅燈籠祭「提燈夜遊」最後名額！週末一起來提燈感受九份彎曲小巷間的獨特魅力吧！

最新新聞更多

宜蘭太平山7個看日出必去景點

韓國「紙巾吐司」始祖快閃晶華1個月

頂呱呱老派浪漫聯名餐74折起只賣2周

長榮文苑酒店結合人氣景點　推在地特色餐點

住晶華酒店逛中山站市集享延遲退房

巴菲特最愛牛排館台中店進駐CBD時代廣場

史上最高價！429萬元遊「正南極」

14元爆漿餐包！大潤發「16款芒果甜點」來了

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366