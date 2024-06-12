消費滿額送虛寶卡！壽司郎×原神聯名6／17登場　還能加購立牌

▲消費滿額送虛寶卡！壽司郎×原神聯名活動6/17登場。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

繼日本之後，台灣壽司郎也推出原神聯名活動，消費滿額就可獲得專屬虛寶卡，還可加購聯名款壓克力雙人立牌組、Q版鑰匙圈等周邊商品。另外，全台18間指定門市也將化身為原神主題店，粉絲與玩家都能朝聖打卡。

▲全台壽司郎消費滿500元，就可獲得「專屬鐳射票道具虛寶卡」。（圖／壽司郎提供）

壽司郎×原神首波聯名活動將於6月17日起至7月16日登場，只要於全台門市消費滿500元，就可獲得「專屬鐳射票道具虛寶卡」，有機會獲得「食譜：肉滿滿壽司」、「大英雄的經驗」、「摩拉」、「精鍛用魔礦」等不同內容，共有2款不同造型，全台共計8萬張。

▲ 「珊瑚宮心海」、「五郎」雙人壓克力立牌組。（圖／壽司郎提供）

此外，6月17日起全台壽司郎消費滿500元，即可用350元加價換購壽司郎聯名款 「珊瑚宮心海」、「五郎」雙人壓克力立牌組（2入），全台限量18,000組，數量有限售完為止，每筆消費上限加購2組。

▲原神的人氣角色Q版鑰匙圈。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎x原神主題店。（圖／壽司郎提供）

第二波聯名周邊商品則於7月1日開跑，將原神的人氣角色化為Q版鑰匙圈，一次推出共6款，包含珊瑚宮心海、五郎、神里綾人、神里綾華、托馬、八重神子，可愛軟萌每天隨身帶著走。

除了聯名虛寶及周邊商品外，壽司郎×原神回轉之宴主題限定店，也同步在6月17日於18家指定門市登場，在享用美味壽司的同時，也能與遊戲中主角合照打卡。

▲藏壽司X角落小夥伴限定扭蛋6/7登場。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司自6月7日起推出一系列「角落小夥伴」限定扭蛋，本次採用滿滿夏季氣息的「海洋系列」，總計有14款。6款「立體公仔吊飾」包括變裝海獺的「炸豬排」、裝扮成企鵝的「貓」、變身海豚的「企鵝？」、化身海豹的「白熊」，還有成為鯨鯊的「蜥蜴」，外加稀有特賞美人魚「白熊」。

此外，4款號召所有角落小夥伴大集合的「徽章磁鐵」，有的調皮玩起疊疊樂、有的聚在一起聊天談心，還有海洋小夥伴圍繞取暖；而在4款「造型橡皮擦」中，角落小夥伴則穿上美人魚的閃亮衣裳，炸豬排與好友炸蝦尾親密貼貼的模樣更為可愛。