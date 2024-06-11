富士山LAWSON「達成3條件有望拆黑幕」　官方再推7個最佳拍照點

▲富士山LAWSON前已經架起黑幕，防止遊客塞爆人行道拍照。（圖／讀者授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者蔡玟君／綜合報導

為了杜絕失控的拍照人潮，富士山LAWSON的黑幕已於日前架起，近日山梨県富士河口湖町在黑幕上增加QRcode，只要用手機掃描就可看到官方以中、英、韓、泰4種語言說明架黑幕理由，並推薦鄰近7個拍照打卡點。山梨県富士河口湖也在官方說明中表示，如果可以確保遊客遵守禮儀與規則，且步道沒有過多人潮滯留情況，希望逐步拆除黑幕。

▲山梨県富士河口湖町公布架黑幕原因。（圖／翻攝自山梨県富士河口湖町官網）

山梨県富士河口湖町即日起在富士山LAWSON前方的黑幕上增加QRcode，旅客只要用手機掃描，就可以連結官方網站，網站以4國語言說明關於黑幕工程的由來，表示今年遊客大增，為當地帶來許多問題，許多遊客站到人行道外拍照，更有許多人擅闖周邊私人土地、亂丟垃圾，甚至違法停車，為了當地人與遊客的安全，因此決定設立黑幕。

▲河口湖大石公園富士山。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

為了讓旅客能探索周邊風景、捕捉更多富士山不同視角樣貌，官方也推薦7個拍照打卡地點，包括：

1.河口湖大石公園

河口湖大石公園是位於河口湖畔的公園，當天氣好時，可以將整座富士山盡收眼底，園內則栽種季節性花海，例如粉蝶花、薰衣草、波波草等，是賞花兼賞景的推薦去處。

2,河口湖湖畔步道

鄰近河口湖猿猴劇場的湖畔步道散步，天氣好的話，可以捕捉湖面倒映富士山的景象。

3.八木崎公園

八木崎公園同樣是推薦捕捉富士山身影的去處，在無邊綠意與生態環抱下欣賞富士山壯闊景致。

4.產屋崎

產屋崎是河口湖的一處岬角，可以同時欣賞河口湖大橋與富士山美景，在幾乎無風的晴朗天氣下，這裡是捕捉「逆富士」最好的拍攝角度之一，也是春天賞櫻熱門景點。

▲富士山他手合濱風景。（圖／取自免費圖庫pixabay）

5.精進湖「他手合濱」

只能在精進湖看到的獨特景觀就是「他手合濱」，指的是巨大的富士山與前方大室山重疊的景象，宛如富士山環抱大室山般。

6.西湖野鳥之森公園

西湖野鳥之森公園除了可以捕捉富士山景外，同時也是許多賞鳥愛好者的推薦去處。

7.忍野八海

位於山中湖的忍野八海，早已是觀賞富士山的熱門景點，古色古香的氛圍搭配壯闊山景，宛如走進浮世繪中。

▲忍野八海。（圖／KKday提供）

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