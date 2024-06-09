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吳寶春、法朋先後開賣！全台千層蛋塔美食地圖　高雄也吃得到

▲Libreadry巢屋義式蛋塔。（圖／業者提供）

▲Libreadry巢屋義式蛋塔。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

近期甜點圈掀起一股千層蛋塔熱潮，多層外皮和豐富的內餡，吸引不少蛋塔愛好者的目光，讓愈來愈多麵包店、烘焙坊相繼跟進，就連法朋、吳寶春麥方店、陳耀訓·麵包埠等人氣名店，開始在門市販售相同商品。以下介紹全台20家買得到人氣蛋塔的店家。

▲COMEME的千層蛋塔。（圖／業者提供）

▲COMEME的千層蛋塔。（圖／業者提供）

COMEME

原本是一家在台中非常流行的甜點店，原以造型棉花糖為主要產品，目前已在台北信義新光三越A11開設了常駐店。同步推出全新品項千層蛋塔，如「原味可頌蛋塔」、「千層拿破崙蛋塔」、「千層巧克力蛋塔」及「千層雲朵-半熟乳酪蛋塔」，特選T55冠軍比賽專用粉、法國愛樂薇動物性鮮奶油，打造出極其酥脆的口感。目前購買方式分為上午11:30、下午18:00兩場次。

COMEME
台北店：台北市信義區松壽路11號B2
台中店：台中市西區公正路25號

▲法朋門市開賣可頌蛋塔。（圖／取自Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊臉書）

法朋烘焙甜點坊

法朋4月底在SOGO復興館快閃2天，除了各式法式甜點與蛋糕之外，還首賣新品「可頌蛋塔」，選用大武山牧場的AA級雞蛋來製作，外皮有如可頌麵包層層酥脆，內餡蛋奶香氣濃郁，擁有滑嫩不膩的口感。活動期間引起搶購潮，後續也接到好多客人詢問，因此在5月初起，每天11點30分在門市販售，但每人限購4顆，而且無法預先保留。

法朋烘焙甜點坊
地址：台北市大安區仁愛路四段300巷20弄11號
電話：02-8978-4996

▲吳寶春麥方店也推出浪花千層蛋塔。（圖／取自吳寶春麥方店臉書）

▲吳寶春麥方店也推出浪花千層蛋塔。（圖／取自吳寶春麥方店臉書）

吳寶春麥方店

吳寶春麥方店也跟上這股風潮，新品「浪花千層蛋塔」6月4日上市，塔皮由法國T65小麥麵粉和法國布列塔尼奶油片製成麵糰，經過反覆壓延出16層酥皮，內餡則是加入法國鮮奶油、北海道煉奶及蛋黃液。每天限量供應，單筆購買10顆。

吳寶春麥方店
台北信義旗艦店：臺北市信義區信義路五段124、126號1F。電話：02-2723-5520
台北遠百信義 A13：臺北市信義區松仁路58號B3。電話：02-2723-5520
板橋大遠百店：新北市板橋區新站路28號。電話：02-7705-4168
台中劇院店：臺中市西屯區市政北二路18號。電話：04-2258-9593
台中高鐵店：臺中市烏日區站區二路8號。電話：04-2258-9593
高雄巨蛋店：高雄市左營區博愛二路777號B1。電話：07-335-9593
左營高鐵店：高雄市左營區高鐵路105號2F。電話：07-335-9593
高雄旗艦店：高雄市苓雅區四維三路19號。電話：07-335-9593

▲吉可頌丹麥專賣店的可頌蛋塔。（圖／取自吉可頌丹麥專賣店臉書 ）

▲吉可頌丹麥專賣店的可頌蛋塔。（圖／取自吉可頌丹麥專賣店臉書 ）

吉可頌丹麥專賣店

主廚用自己的法式風格來詮釋「可頌蛋塔」，輕薄香酥的可頌塔皮，搭配的內餡是帶點Q彈口感的香草卡士達，最上面還加上了海鹽焦糖，吃起來濃郁醇香、鹹甜交織。每日開放現場販售，一人限購6顆，限量供應，售完為止。

吉可頌丹麥專賣店
地址：台北市大安區安和路2段35巷5號1樓
電話：02-2325-0324

▲Libreadry巢屋義式蛋塔內餡，以中澤鮮奶油搭配台灣在地優質蛋品，柔嫩清爽，濃郁不膩口。（圖／業者提供）

Libreadry巢屋

位於台北市大安區的巢屋，新推出的義式蛋塔近期在IG、在社群上爆紅，已是人氣排隊店家。創辦人蔡瑞通表示，蛋塔以法國蒙太古AOP發酵奶油進行千層派皮製作，擁有36階層次的酥脆塔皮。內餡以中澤鮮奶油搭配台灣在地優質蛋品，柔嫩清爽，濃郁不膩口。

為了讓更多人能夠品嘗到義式千層蛋塔，Libreadry巢屋與野上麵包、傑里麵包、麥嵐綺麵包、莎士比亞烘焙坊合作，除了台北之外，即日起在桃園、新竹、台中、高雄等4家烘焙坊、6家門市開賣。

Libreadry巢屋
地址：台北市大安區仁愛路四段345巷4弄28號
電話：02-8771-0339

野上麵包
地址：桃園市蘆竹區南平街58號
電話：03-312-0433

傑里麵包
地址：新竹市東區關新東路278號
電話：03-666-7082

嵐綺麵包
地址：台中市西區向上南路一段243號
電話：04-2471-1198

莎士比亞烘焙坊
光華店：高雄市苓雅區光華一路148-72號。電話：07-223-1156
美術店：高雄市鼓山區美術東二路51號。電話：07-586-7256
文山店：高雄市鳳山區文龍路20號1A。電話：07-777-7942

▲陳耀訓·麵包埠5月初也推出新品「布蕾千層酥。（圖／取自陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery臉書）

陳耀訓·麵包埠

陳耀訓·麵包埠在5月初也推出新品「布蕾千層酥」，有著像朵花的酥皮，甜而不膩的布丁餡，還散發淡淡乳香。

陳耀訓·麵包埠
地址：台北市松山區敦化北路244巷51號
電話：02-2718-2728

▲法蘭司烘焙的花蛋塔。（圖／業者提供）

▲法蘭司烘焙的花蛋塔。（圖／業者提供）

法蘭司烘焙

維也納麵包名店推出花蛋塔兼具外型與千層的酥脆口感，內餡是帶有焦糖風味的微甜布蕾。選用法國T55冠軍專用麵粉、法國萊思克AOP發酵奶油製作。

法蘭司烘焙
地址：台北市建國北路二段151巷30號
電話：02-2517-1593

▲路歐利的千層國王蛋塔。（圖／業者提供）

▲路歐利的千層國王蛋塔。（圖／業者提供）

路歐利 Pain de RUOLI

店裡的千層國王蛋塔使用國王派手法製作，使用奶油包覆麵團反覆折疊的方式來讓塔皮呈現酥脆多層次的口感。內餡加入了馬達加斯加新鮮香草莢、蛋黃、北海道十勝四葉鮮乳、法國愛樂薇鮮奶油，口感香濃滑順，每日可售出300顆。

路歐利 Pain de RUOLI
地址：新北市蘆洲區民族路103號
電話：0983-596-589

▲禾崎烘焙坊的國王派蛋塔。（圖／業日提供）

▲禾崎烘焙坊的國王派蛋塔。（圖／業者提供）

禾崎烘焙坊

位在新北三重的麵包烘焙坊，店裡推出的國王派蛋塔，塔皮使用國王派油包皮反折的工法製作而成。原材選用法國愛樂薇鮮奶油、馬達加斯加香草莢、日本上白糖、法國萊思克奶油等，塔皮層次較豐富及香脆，內餡香氣濃郁但不膩口。

禾崎烘焙坊
地址：新北市三重區興華街87號1樓
電話：0911-657-685

▲胖菓子的花花千層蛋塔。（圖／業者提供）

▲胖菓子的花花千層蛋塔。（圖／業者提供）

胖菓子

胖菓子的花花千層蛋塔使用法國T55冠軍專用麵粉，塔皮運用折疊手法將麵團折出12層的分明層次，保留法國萊思克奶油的香味，而使用法國愛樂薇鮮奶油製作的布蕾內餡，還加進香草莢提升風味。

胖菓子
地址：桃園市中壢區力行北街52號
電話：03-466-7020

▲木木．卷卷的千層蛋塔。（圖／業者提供）

▲木木．卷卷的千層蛋塔。（圖／業者提供）

木木．卷卷

位於竹北新開幕的木木．卷卷甜點店，店內提供的千層蛋塔吃起來很酥脆，擁有豐富層次，搭配粉色系的店內裝潢，無論口感或視覺，都讓人有多層次的幸福感。

木木．卷卷
地址：新竹縣竹北市勝利五路43號
電話：03-6670939

▲瑞士烘焙屋的千層蛋塔。（圖／業者提供）

▲瑞士烘焙屋的千層蛋塔。（圖／業者提供）

瑞士烘焙屋

開業超過25年，在苗栗有3家門市，每日供應新鮮老窖麵包、燙種麵包、雜糧穀物等多品項麵包，招牌是斬獲多項榮譽的客家Q餅，是一家結合傳統的創新烘焙店。目前也有推出千層蛋塔，餡料滑嫩，塔皮酥脆。

瑞士烘焙屋
府前店：苗栗市府前路181號。電話：037-368178
玉清店：苗栗市玉清路10號。電話：037-375178
公館店：苗栗縣公館鄉大同路141號。電話：037-221678

▲H.YEN 可頌專賣店的千層蛋塔。（圖／業者提供）

▲H.YEN可頌專賣店的千層蛋塔。（圖／業者提供）

H.YEN可頌專賣店

位於台中海線上的熱門甜品店，H.YEN從個人甜點工作室轉型為專賣可頌的店鋪。最近店內推出的千層蛋塔，選用法國GMP T45、T55冠軍比賽專用麵粉及法國愛樂薇片裝發酵奶油製作，因每日供應有限，售完即止。

H.YEN可頌專賣店
地址：台中市沙鹿區錦衣街143號
電話：0966-509-326

▲吉爾斯手作烘焙的的經典原味千層蛋塔。（圖／業者提供）

▲吉爾斯手作烘焙的經典原味千層蛋塔。（圖／業者提供）

吉爾斯手作烘焙

吉爾斯手作烘焙在台中有兩間店面，一間在北屯東山路上、另外一間在豐原豐東路上。店家推出的經典原味千層蛋塔，採用法國愛樂薇鮮奶油與吉蒸牧場透明鮮奶，風味香醇濃郁，一天有兩個時段新鮮出爐，分別是11:00和15:00。

吉爾斯手作烘焙
北屯-東山店：台中市北屯區東山路一段338-1號。電話：04-24377737
豐原-豐東店：台中市豐原區豐東路362號。電話：04-25158488

▲奧瑪烘焙的千層可頌蛋塔。（圖／業者提供）

奧瑪烘焙

奧瑪烘焙是高雄首家推出千層可頌蛋塔的店家，塔皮由店內烘焙師傅使用特殊手法攪拌、延壓、折疊，製作出千層酥脆的口感，特別選用日本鑽石低筋麵粉及法國T55麵粉，讓烤出來的塔皮更酥脆，尾韻再帶點小麥清香。蛋塔每天下午14:00後限時限量推出。

奧瑪烘焙
重愛門市（旗艦店）：高雄市左營區重愛路221號。電話：07-341-0261
明仁門市（二代旗艦店）：高雄市三民區明仁路23號1樓。電話：07-345-7706

▲高雄來溢園的小花千層蛋塔。（圖／業者提供）

▲高雄來溢園的小花千層蛋塔。（圖／業者提供）

來溢園烘焙屋

來溢園烘焙屋是高屏地區的在地傳統麵包店，近期也推出了小花千層蛋塔，外皮層層酥脆，內餡使用法國飛雪片狀奶油、日本NIPPN麵粉、北海道十勝四葉鮮乳。

來溢園烘焙屋
林園店：高雄市林園區林園北路184號。電話：07-643-1978
林邊店：屏東縣林邊鄉中山路106-1號。電話：08-875-6155
南州店：屏東縣南州鄉三民路96號。電話：08-864-6900

關鍵字： 美食雲 千層蛋塔 可頌蛋塔 蛋塔

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