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亞航機票「單程459起」今天12點開搶　越捷商務艙打5折

▲▼亞洲航空AirAsia。（圖／AirAsia提供）

▲亞洲航空將推出千萬座位促銷。（圖／AirAsia提供）

記者蔡玟君／綜合報導

低成本航空AirAsia宣布，從今（8日）中午12點起推出全航線1000萬個座位促銷活動，台灣出發單程未稅票價最低459元起，馬來西亞、泰國國內以及短程東南亞航線最低0元。

AirAsia促銷適用出發日為2024年9月2日至2025年10月08日，從台灣出發，如直飛馬尼拉單程未稅459元起；直飛馬來西亞吉隆坡、沙巴單程未稅628元起；直飛泰國曼谷（廊曼）、清邁單程未稅1110元起；直飛日本沖繩、東京（成田）單程未稅2188元起。

若打算在東南亞深度旅行，如前往峴港（越南）、芭達雅（泰國）、棉蘭（印尼）、瓜哇哈提（印度）及吳哥窟（柬埔寨）等迷人秘境，最低單程未稅0元起。

▲▼越捷航空商務艙SkyBoss。（圖／記者蔡玟君攝）

▲越捷航空商務艙SkyBoss推出5折優惠。（圖／記者蔡玟君攝）

越捷航空則推出限時優惠，所有越南國內和國際航線的商務艙和SkyBoss未稅機票皆享有5折優惠，台灣旅客可從台北、台中和高雄飛至越南河內、胡志明市、富國島等熱門旅遊地，或在胡志明市、河內轉機飛往峴港、大叻、芽莊等更多城市度假。

即日起至6月14日，使用折扣碼「SBJUNE50」在至越捷航空官網、官方APP，或任何官方售票處和全球授權代理商處購買單程機票，即可享有5折優惠（不含稅和服務費）。

關鍵字： 亞洲航空 亞航 AirAsia 優惠快訊 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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