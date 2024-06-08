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6大樂園「端午連假優惠」來了！身分證對中299元　爽玩水陸設施　

▲▼劍湖山世界。（圖／劍湖山世界提供）

▲全台6大樂園推出端午連假優惠，其中，健保卡對中「5個以上的0」，來玩劍湖山世界只要299元。（圖／劍湖山世界提供）

記者周姈姈／綜合報導

端午連假今（8日）起連3天正式開始，這也是今年最後一個連續假期，絕對要把握時間大玩特玩！以下就整理全台6大樂園祭出的端午連假優惠，其中，只要身分證字號對中2數字，即可享超殺門票價299元暢玩水陸設施，趕快揪家人跟朋友一起出門玩了。

●劍湖山世界

劍湖山世界祭出健保卡優惠，只要出示本人健保卡（若健保卡無照片，需同時出示身分證或戶口名簿），且上方的健保卡卡號（健保卡正面左下角的12位數字）對中「5個以上的0」，例如0000 1234 5670，即可享水陸暢玩優惠票價299元，同行親友最多2位也可各享599元優惠價。

如果沒對中也別難過，即日起至6月28日，劍湖山世界還有全民學生價799元。

●六福村

六福村推出3大優惠，活動期間凡設籍龍潭／關西的鄉親，即可享優惠票價399元，設籍桃竹鄉親(或身分證 H、J、O 者)則可享優惠票價599元；提醒適用以上2項優惠的民眾，成人需出示身分證、學幼童需出示健保卡＋戶口名簿核對。

小朋友也有好康！3歲（含）至未滿12歲孩童可享優惠票價399元，提醒限孩童本人使用，以2012年（101年）6月8日後生日為準，需出示健保卡＋戶口名簿。

▲▼六福村。（圖／六福村提供）

▲設籍龍潭／關西的鄉親，暢玩六福村只要399元，而設籍桃竹鄉親(或身分證 H、J、O 者)則可享優惠票價599元。（圖／六福村提供）

●義大遊樂世界

義大遊樂世界推出身分證優惠，只要身分證正面有「5」，即可享899元全票5折優惠，也就是全票下殺只要450元。

▲▼小人國 大雷雨。（圖／小人國主題樂園提供）

▲端午連假期間，全民來玩小人國主題樂園只要499元，一次暢玩水陸設施；若身分證字號再對中6、1、0任2碼，門票更便宜只要299元。（圖／小人國主題樂園提供）

●小人國主題樂園

小人國主題樂園祭出2大門票優惠，全民通通可享優惠票價499元，一次爽玩水陸設施；今（8）日、6月10日這兩天則是再加碼身分證對對碰活動，只要本人身分證字號中有數字6、1、0任2碼，門票更便宜只要299元，未滿3歲憑健保卡免費入園。

●麗寶樂園渡假區

麗寶樂園渡假區推出「雙人999元」優惠（原價2600元），可選暢玩馬拉灣或探索世界，等於每人只要500元，提醒需加入麗寶樂園渡假區會員才可享門票優惠。

▲▼馬拉灣 漂漂河。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

▲玩馬拉灣或探索世界可享「雙人999元」優惠。（圖／麗寶樂園渡假區提供）
●九族文化村

九族文化村推出考生優惠，只要出示學生證、任何考試的准考證或報名繳費單，通通可享優惠票價700元。

關鍵字： 樂園優惠 身分證優惠 門票優惠 端午連假 連假優惠 健保卡優惠 鄉親優惠 親子旅遊 連假旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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