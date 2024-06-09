夏天限定！萬波超人氣「楊枝甘露」回來了　加碼喝濃郁芒果冰沙

▲萬波楊枝甘露、芒果冰沙開喝。（圖／萬波島嶼紅茶提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

隨著天氣愈來愈熱，這時候來一杯清涼手搖飲簡直超消暑！人氣復古手搖飲品牌「萬波島嶼紅茶」夏天限定「楊枝甘露」終於回來了，整杯配料滿滿，有芒果、西米露、柚子等料，還加入小芋圓增添口感，每一口都超滿足，加碼再喝綿密芒果冰沙，即日起於全門市上市。

▲萬波楊枝甘露今年搭配柚肉。

▲加碼喝清涼濃郁芒果冰沙。

萬波超人氣「楊枝甘露」重磅回歸，選用枋山愛文芒果打造而成，配料部分加入不可或缺的西米露，搭配柚肉、椰漿增添風味，再放進招牌Q彈小芋圓，滿滿半杯都是料，若不喜歡小芋圓的也可提前告知店員，只要一杯就有飽足感，加碼今年還推出清涼「芒果冰沙」，濃郁芒果香讓人忍不住一口接一口，即日起於全門市開喝，同步上架外送平台與線上點餐系統。

▲麻古茶坊芒果季開跑。（圖／麻古茶坊提供）

另，麻古茶坊夏季限定「芒果季」也在5月開跑，今年有3款人氣芒果飲品回歸、1款全新芒果飲，首推熱銷百萬杯的「楊枝甘露2.0」，選用新鮮愛文芒果打成濃郁冰沙，搭配清爽綠茶凍、芒果果粒、葡萄柚果粒及特調椰奶，料多實在，每一口都能喝到豐富口感，再來要搶嚐鮮新品「柳橙芒果果粒」，選用綠茶結合柳橙原汁，再放進滿滿愛文芒果果粒，清爽又消暑。

除外還有「芝芝芒果果粒」，是選用芒果冰沙搭配綠茶凍、芒果果粒，再淋上一層喜馬拉雅山玫瑰鹽與紐西蘭起司製成的濃厚芝芝，口感鹹甜又濃郁；最後這杯「芒果果粒波波」，同樣是芒果冰沙作為基底，搭配滿滿芒果果粒、綠茶凍及Q彈爽脆波波，咀嚼口感十足，期間限定，想喝要快。