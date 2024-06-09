ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

夏天限定！萬波超人氣「楊枝甘露」回來了　加碼喝濃郁芒果冰沙

▲▼萬波開賣楊枝甘露、芒果冰沙。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

▲萬波楊枝甘露、芒果冰沙開喝。（圖／萬波島嶼紅茶提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

隨著天氣愈來愈熱，這時候來一杯清涼手搖飲簡直超消暑！人氣復古手搖飲品牌「萬波島嶼紅茶」夏天限定「楊枝甘露」終於回來了，整杯配料滿滿，有芒果、西米露、柚子等料，還加入小芋圓增添口感，每一口都超滿足，加碼再喝綿密芒果冰沙，即日起於全門市上市。

▲▼萬波開賣楊枝甘露、芒果冰沙。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

▲萬波楊枝甘露今年搭配柚肉。

▲▼萬波開賣楊枝甘露、芒果冰沙。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

▲加碼喝清涼濃郁芒果冰沙。

萬波超人氣「楊枝甘露」重磅回歸，選用枋山愛文芒果打造而成，配料部分加入不可或缺的西米露，搭配柚肉、椰漿增添風味，再放進招牌Q彈小芋圓，滿滿半杯都是料，若不喜歡小芋圓的也可提前告知店員，只要一杯就有飽足感，加碼今年還推出清涼「芒果冰沙」，濃郁芒果香讓人忍不住一口接一口，即日起於全門市開喝，同步上架外送平台與線上點餐系統。

▲▼麻古茶坊芒果季。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊芒果季開跑。（圖／麻古茶坊提供）

另，麻古茶坊夏季限定「芒果季」也在5月開跑，今年有3款人氣芒果飲品回歸、1款全新芒果飲，首推熱銷百萬杯的「楊枝甘露2.0」，選用新鮮愛文芒果打成濃郁冰沙，搭配清爽綠茶凍、芒果果粒、葡萄柚果粒及特調椰奶，料多實在，每一口都能喝到豐富口感，再來要搶嚐鮮新品「柳橙芒果果粒」，選用綠茶結合柳橙原汁，再放進滿滿愛文芒果果粒，清爽又消暑。

除外還有「芝芝芒果果粒」，是選用芒果冰沙搭配綠茶凍、芒果果粒，再淋上一層喜馬拉雅山玫瑰鹽與紐西蘭起司製成的濃厚芝芝，口感鹹甜又濃郁；最後這杯「芒果果粒波波」，同樣是芒果冰沙作為基底，搭配滿滿芒果果粒、綠茶凍及Q彈爽脆波波，咀嚼口感十足，期間限定，想喝要快。

【你可能也想看】

►大薯、冰炫風都有！　麥當勞「5大夯品買1送1」爽吃35天
►CoCo「3大人氣飲品買1送1」！　奶茶三兄弟、百香雙響炮要搶喝
►今天衝了！　速食店「買烤雞送炸雞」限時19天開跑

關鍵字： 美食情報 美食雲 萬波島嶼紅茶 麻古茶坊 芒果

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

推薦閱讀

東京「離塵不離城」民宿開箱！

東京「離塵不離城」民宿開箱！

全台千層蛋塔美食地圖

全台千層蛋塔美食地圖

咖啡買5送5再送衛生紙！賣場連假優惠

咖啡買5送5再送衛生紙！賣場連假優惠

蠟筆小新粉必拍！北中南15座造景

蠟筆小新粉必拍！北中南15座造景

高流「鯨魚提岸」藏氣派原住民餐廳！

高流「鯨魚提岸」藏氣派原住民餐廳！

高雄首創「日式串燒麻辣烤魚」吃到飽

高雄首創「日式串燒麻辣烤魚」吃到飽

萬波超人氣「楊枝甘露」回來了！

萬波超人氣「楊枝甘露」回來了！

蓋最久的上帝傑作「巴塞隆納聖家堂」

蓋最久的上帝傑作「巴塞隆納聖家堂」

端午連假首日綠島湧4千遊客　14船班全滿

端午連假首日綠島湧4千遊客　14船班全滿

日本豪華露營　享富士山與河口湖絕景

日本豪華露營　享富士山與河口湖絕景

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

手搖飲「19元紅茶」限時19天開喝了

彰化3處必去阿勃勒景點

手搖飲4大飲品下殺20元爽喝4天

連假玩桃園！台茂有「無人機群飛秀」

蓋最久的上帝傑作「巴塞隆納聖家堂」

香港必吃燒鵝！連9年蟬聯米其林一星

489元韓式BBQ吃到飽＋台中高樓美景！

東京迪士尼海洋最新「夢幻泉鄉」攻略

大苑子「7元芒果冰沙」限時1天搶

「黃仁勳美食地圖」官方版來了

熱門行程

碧潭水舞驚豔亮相 鼓聲水花共響新北

2024碧潭水舞盛大登場，6/16前周末及端午連假晚間還有優人神鼓-青年優人帶來人水共舞

2024探旅新北定向越野 坪林場即日起開放報名！

拿著定向地圖挑戰「鍛鍊級」的硬漢嶺，沿途綠意盎然，欣賞大自然的美景。走！一起探索硬漢之路

最新新聞更多

東京「離塵不離城」民宿開箱！

全台千層蛋塔美食地圖

咖啡買5送5再送衛生紙！賣場連假優惠

蠟筆小新粉必拍！北中南15座造景

高流「鯨魚提岸」藏氣派原住民餐廳！

高雄首創「日式串燒麻辣烤魚」吃到飽

萬波超人氣「楊枝甘露」回來了！

蓋最久的上帝傑作「巴塞隆納聖家堂」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366