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最高現省1600元！台北萬豪Semi-Buffet推「主餐1+1」優惠

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen主餐之一，「爐烤奶油香蒜龍」。（圖／台北萬豪提供）

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen主餐之一，「爐烤奶油香蒜龍蝦」。（圖／台北萬豪提供）

記者黃士原／台北報導

繼520推出的身分證對對碰活動後，即日起至6月26日，台北萬豪酒店Garden Kitchen再推出「主餐1+1」優惠，周一至周三午間餐期，雙人同行，一人點選任一主餐，另一位僅需點用自助吧，即免費贈送同等價值主餐1份，最高現省1600元。

主打Semi-Buffet的台北萬豪酒店Garden Kitchen，即日起至6月26日，推出「主餐1+1」優惠，周一至周三午間餐期，雙人同行，一人點選任一主餐，另一位僅需點用自助吧，即免費贈送同等價值主餐1份，若以最高價的「日本F1和牛紐約客牛排6盎司」為例，每份2880元，另一同行貴賓僅需點用自助美饌1280元，即可免費享用牛排，現省1600元。

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen自助吧上的海鮮餐檯。（圖／台北萬豪提供）

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen自助吧上的海鮮餐檯。（圖／台北萬豪提供）

Garden Kitchen是台北萬豪酒店半自助餐廳（Semi-Buffet），點用主餐即可免費享用自助餐檯上的各式美食，主餐從春雞、鴨胸、豬排、牛排到龍蝦都有，價格1580元起。如果不想吃主菜，也可以僅享用餐檯上的各式料理，餐價1280元。

Garden Kitchen自取餐檯共有5大區域，包括吃得到鮮美海味的極鮮海物Bar、精緻可口的精湛冷盤區、熱享美饌區、清爽可口的繽紛鮮蔬沙拉區，以及夢幻甜點檯等。

▲6月30日前，麗香苑自助餐廳買大送小。（圖／高雄福華提供）

另外，高雄福華日前通過星級旅館評鑑五星級及ISQM國際服務品質雙料認證，適逢6月周年慶，飯店推出一系列優惠活動，麗香苑自助餐每周一至周三，全面推出輕西餐不分午晚餐優惠價，每位450元；不論平假日，一位大人可以免費帶一位7歲以下孩童用餐，現省250元起，以上二種優惠僅能擇一使用。

▲憑大巨蛋職棒比賽門票，吃Buffet第2人半價。（圖／六福萬怡提供）

坐落於南港車站的台北六福萬怡酒店，距離「台北大巨蛋」僅需10分鐘車程，6月30日前，憑大巨蛋中華職棒賽事票吃敘日Buffet，不分平假日，午餐及晚餐，均可享2人同行第2人餐費半價優惠，最高可省840元。響應年中盛事618購物節，6月1日起至6月30日，平日午餐餐期至敘日全日餐廳用餐，雙人同行並出示敘日粉絲專頁「敘日購物節貼文」，也有第2人餐費半價優惠。
 

關鍵字： 美食雲 餐飲 美食優惠 台北萬豪酒店 Garden Kitchen

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