日本富士山夢之大橋將設1.8米柵欄！防遊客闖車道、站安全島拍照

▲富士山夢之大橋是另一個拍富士山知名景點。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

記者蔡玟君／綜合報導

日本河口湖近期面臨許多遊客過多帶來的負面影響，現在繼LAWSON河口湖站前店之後，現在另一個拍富士山知名景點「富士山夢之大橋」，也裝上長達400公尺的柵欄，防止旅客擅闖車道拍照。

富士山夢之大橋位於靜岡縣富士市，因階梯背後就是富士山，彷彿登上階梯就能登頂富士山般，經過社群媒體分享後吸引許多網友朝聖。

▲為了防止旅客隨意闖車道拍照，當地政府將設柵欄防護。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

但就像LAWSON河口湖站前店一樣，許多旅客為了拍照，而直接大喇喇穿過車道，或站在車道上、安全島上拍照，嚴重影響當地交通。現在當地政府已經設立勸導看板、增設停車空間外，也在道路設置約80公分高的簡單柵欄，防止旅客隨意穿越，預計暑假將會增高為1.8公尺的柵欄防止旅客隨意穿越馬路。

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