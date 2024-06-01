花蓮暑假訂房僅10%！業者：還未見國旅補助成效　12家旅宿確定歇業

▲403地震重創花蓮觀光。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

花東觀光補助從今（1日）起正式登場，但對花蓮旅宿業者來說，還尚未感受到明顯幫助。花蓮旅館公會理事長張琄菡表示，目前6月訂房率僅剩下8％，7、8月也只有10%至12％，同時，已確定有12間旅宿決定永久歇業。

▲花蓮天王星大樓在0403大地震後受創嚴重。（圖／記者湯興漢攝）

張琄菡坦言，此次403地震對花蓮觀光造成的影響時間比過去更長，根據數據指出，目前6月訂房率僅剩下8％，7月為12％，8月微幅下降剩下10%，9月又回到5％至8％的訂房率，雖然國旅補助已經開始，但詢問度仍以7月以後較多，補助政策對在地業者而言尚未實際感受到明顯幫助。

張琄菡分析，雖然過去花蓮也曾發生較大的地震災情，但因未影響蘇花改路況，大約半年就可感受觀光回流，但此次403地震後，因餘震多且久，加上旅客對路況仍有疑慮，導致許多人仍在觀望中。

▲花蓮丘丘森旅宣布7月起暫時停業。（圖／翻攝自丘丘森旅官網）

也有許多旅宿業等不到國旅補助，張琄菡表示，目前已知包括丘丘森旅、山月村在內，有12家旅宿確定歇業，此次地震造成的觀光衝擊對在地業者來說，尚未能看到曙光。