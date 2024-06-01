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火影忍者一樂拉麵撤出新竹大魯閣　官方預告台北、台中開新店

▲火影忍者一樂拉麵新竹店公告搬遷。（圖／火影忍者一樂拉麵提供）

記者黃士原／台北報導

火影忍者一樂拉麵去年8月才進駐新竹大魯閣，但營業不到1年就撤櫃，官方粉專今日早上公告，因百貨進行櫃位調整而搬遷，同時預告今年將在台北、台中跟大家見面。

由日本官方正式授權的火影忍者一樂拉麵，2021年8月進駐台北威秀影城2樓，去年8月開出新竹大魯閣店，不過台灣首店信義旗艦店去年10月結束營業，業者今日也公告，4月18日起暫停營業的新竹大魯閣店將會搬遷，也就是現在暫時吃不到了。但餐廳也預告，全新的一樂拉麵分店，今年將在台北、台中跟大家見面。

▲一樂豚骨拉麵。（圖／記者黃士原攝）

火影忍者一樂拉麵原型正是作者岸本齊史最愛吃的九州拉麵，以濃郁豚骨湯頭為主，拉麵品項有一樂豚骨拉麵、一樂豚骨味噌拉麵、火盾爆辛拉麵、豚骨味噌叉燒拉麵、魚介豚骨拉麵，還可以加麵、筍乾、糖心蛋、海苔等。除了拉麵，店裡還有秘傳煎餃、炸唐揚、骰子牛丼飯、豬排飯、黑胡椒炒牛柳等多元餐點，同時滿足飯、麵愛好者需求。

▲山頭火台灣首家分店熄燈。（圖／取自Santouka Taiwan 山頭火 台灣臉書粉專）

來自日本北海道旭川的山頭火拉麵2012年登台，第1家店就開設在遠東SOGO復興店的美食街，已營業12年，不過該店已於昨日結束營業，目前全台還有京站店、板橋大遠百店、台中大遠百店。

山頭火於1988年成立，並於2012年4月登陸台灣，其湯頭特色是以豬骨、蔬菜和魚乾熬煮而成的濃郁的乳白色湯頭，無論是鹽味、味噌、醬油還是辣味噌口味拉麵，都擁有不錯的評價，價格230元至490元。另外也提供煎餃、炸雞與叉燒飯等定食（搭配拉麵），不怕客人吃不飽。
 

關鍵字： 美食雲 火影忍者一樂拉麵

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