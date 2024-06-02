ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

新北初夏必賞3花卉！騎單車尋荷花、鳳凰木蹤跡　加碼阿勃勒地點

▲樹林山佳荷花池荷花。（圖／高灘處提供）

▲粉嫩荷花與池水相輝映，呈現出夏日限定的風景。（圖／高灘處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

當下最美的花卉就屬荷花、阿勃勒和鳳凰木，新北市大漢溪人工濕地多處荷花正綻放，大片粉色花朵與池水相輝映，呈現出夏日限定的風景；若想賞金黃色阿勃勒，板橋區四汴頭越堤道停車場就有種植，隨風飄落時宛如降下黃金雨，十分浪漫。

▲樹林山佳荷花池荷花。（圖／高灘處提供）

▲從樹林山佳荷花池到下游大漢溪浮洲人工濕地，再延伸到新月橋板橋端的新海人工濕地，隨處可見荷花的蹤跡。

新北市高灘處表示，從樹林山佳荷花池到下游大漢溪浮洲人工濕地，再延伸到新月橋板橋端的新海人工濕地，隨處可見荷花的蹤跡，喜愛賞荷的民眾，不妨循著新北河濱自行車道的路線沿途尋覓。

▲樹林山佳荷花池荷花。（圖／高灘處提供）

▲荷花初期含苞待放，接下來花瓣會逐漸張開，待全開之後即可看到花內蓮蓬，開花時期呈現出不同層次美，花期預計至8月。

高灘處說，荷花初期含苞待放，接下來花瓣會逐漸張開，待全開之後即可看到花內蓮蓬，開花時期呈現出不同層次美，花期預計至8月，無論晴雨，用非專業攝影機也能拍出荷花絕美姿態。

▲鳳凰木位於大漢溪右岸新海橋至大漢橋間河濱公園。（圖／高灘處提供）

▲鳳凰木位於大漢溪右岸新海橋至大漢橋間的河濱公園。

而每年在5-7月開花的鳳凰木，就位於大漢溪右岸新海橋至大漢橋間河濱公園，不妨一起欣賞。鳳凰木樹高可達20公尺，花朵鮮豔如火，尤其在綠地襯托下更顯鮮明，被譽為「世界色彩最鮮艷的喬木」，洋溢活力的氣息，以此宣告盛夏的到來。

▲新北市板橋區四汴頭越堤道停車場的阿勃勒。（圖／翻攝自賞花快報）

▲▼新北市板橋區四汴頭越堤道停車場的阿勃勒。（圖／翻攝自賞花快報）

▲新北市板橋區四汴頭越堤道停車場的阿勃勒。（圖／翻攝自賞花快報）

另外，金黃色阿勃勒花季也來臨，位於板橋區四汴頭越堤道停車場內，一串串耀眼的花朵開得正茂盛，隨風飄落時宛如降下黃金雨，想徜徉在黃金雨的浪漫，從環河西路五段湳仔溝越堤道進入便會看到。

關鍵字： 新北市旅遊 大漢溪人工濕地 花海旅遊 樹林山佳荷花池 阿勃勒 荷花 鳳凰木

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

推薦閱讀

日本最矮的山！「海拔6公尺 」攻頂只要1分鐘

日本最矮的山！「海拔6公尺 」攻頂只要1分鐘

新北必賞3花卉！荷花、阿勃勒超美

新北必賞3花卉！荷花、阿勃勒超美

烤鴨買一送一！高雄福華餐飲優惠連推1個月

烤鴨買一送一！高雄福華餐飲優惠連推1個月

每人1300入住恆春「臨海質感」民宿！

每人1300入住恆春「臨海質感」民宿！

必勝客搶先曝光庫洛魔法使聯名內容

必勝客搶先曝光庫洛魔法使聯名內容

花蓮訂房剩8%　業者：看不到補助成效

花蓮訂房剩8%　業者：看不到補助成效

玩香港「這5大交通工具」必搞懂！

玩香港「這5大交通工具」必搞懂！

火影忍者一樂拉麵撤出新竹大魯閣

火影忍者一樂拉麵撤出新竹大魯閣

出國帶一堆用不到！9招終極秘訣「精簡行李」

出國帶一堆用不到！9招終極秘訣「精簡行李」

老舊鐵捲門藏入口「不限時」寶藏咖啡

老舊鐵捲門藏入口「不限時」寶藏咖啡

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

隱身山腰環境超美！新北咖啡CP值超高

新北必賞3花卉！荷花、阿勃勒超美

爆餡紅茶牛乳、珈琲牛乳泡芙限時1個月吃

黑白切超難搶！大橋頭站「無名涼麵」

桃園超犯規20隻泰式酸辣蝦炒飯賣200元

手搖飲「2大飲品買1送1」今天搶喝

馬來西亞6月起開放台灣人自動通關

饗饗、旭集、饗食天堂「黑鮪魚吃到飽」

「2024福隆LINE主題沙雕季」今開幕

桃園隱藏版「點心工廠」挖寶撿便宜！

熱門行程

璀璨燈籠現九份 提燈夜遊亮山城

2024九份紅燈籠祭「提燈夜遊」最後名額！週末一起來提燈感受九份彎曲小巷間的獨特魅力吧！

碧潭水舞驚豔亮相 鼓聲水花共響新北

2024碧潭水舞盛大登場，6/16前周末及端午連假晚間還有優人神鼓-青年優人帶來人水共舞

最新新聞更多

日本最矮的山！「海拔6公尺 」攻頂只要1分鐘

新北必賞3花卉！荷花、阿勃勒超美

烤鴨買一送一！高雄福華餐飲優惠連推1個月

每人1300入住恆春「臨海質感」民宿！

必勝客搶先曝光庫洛魔法使聯名內容

花蓮訂房剩8%　業者：看不到補助成效

玩香港「這5大交通工具」必搞懂！

火影忍者一樂拉麵撤出新竹大魯閣

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366