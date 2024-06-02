新北初夏必賞3花卉！騎單車尋荷花、鳳凰木蹤跡　加碼阿勃勒地點

▲粉嫩荷花與池水相輝映，呈現出夏日限定的風景。（圖／高灘處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

當下最美的花卉就屬荷花、阿勃勒和鳳凰木，新北市大漢溪人工濕地多處荷花正綻放，大片粉色花朵與池水相輝映，呈現出夏日限定的風景；若想賞金黃色阿勃勒，板橋區四汴頭越堤道停車場就有種植，隨風飄落時宛如降下黃金雨，十分浪漫。

▲從樹林山佳荷花池到下游大漢溪浮洲人工濕地，再延伸到新月橋板橋端的新海人工濕地，隨處可見荷花的蹤跡。



新北市高灘處表示，從樹林山佳荷花池到下游大漢溪浮洲人工濕地，再延伸到新月橋板橋端的新海人工濕地，隨處可見荷花的蹤跡，喜愛賞荷的民眾，不妨循著新北河濱自行車道的路線沿途尋覓。

▲荷花初期含苞待放，接下來花瓣會逐漸張開，待全開之後即可看到花內蓮蓬，開花時期呈現出不同層次美，花期預計至8月。



高灘處說，荷花初期含苞待放，接下來花瓣會逐漸張開，待全開之後即可看到花內蓮蓬，開花時期呈現出不同層次美，花期預計至8月，無論晴雨，用非專業攝影機也能拍出荷花絕美姿態。

▲鳳凰木位於大漢溪右岸新海橋至大漢橋間的河濱公園。



而每年在5-7月開花的鳳凰木，就位於大漢溪右岸新海橋至大漢橋間河濱公園，不妨一起欣賞。鳳凰木樹高可達20公尺，花朵鮮豔如火，尤其在綠地襯托下更顯鮮明，被譽為「世界色彩最鮮艷的喬木」，洋溢活力的氣息，以此宣告盛夏的到來。

▲▼新北市板橋區四汴頭越堤道停車場的阿勃勒。（圖／翻攝自賞花快報）



另外，金黃色阿勃勒花季也來臨，位於板橋區四汴頭越堤道停車場內，一串串耀眼的花朵開得正茂盛，隨風飄落時宛如降下黃金雨，想徜徉在黃金雨的浪漫，從環河西路五段湳仔溝越堤道進入便會看到。