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TEA TOP插旗西門町！「6款飲品」限時買1送1　加碼送飲料買1送1券

▲▼TEA TOP第一味西門町店。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲TEA TOP第一味插旗台北西門町店。（圖／TEA TOP第一味提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天衝了！人氣手搖飲品牌「TEA TOP第一味」宣布插旗台北西門町，開出全新「概念店」，不僅導入自動點餐機，還引進AI智能吧檯，大幅提高出餐速度，為歡慶新店開張，即日起也祭出限時6天「指定飲品買1送1」優惠，加碼再送飲料買1送1券。

適逢創立19周年，TEA TOP第一味特意選在台北西門町開出全新概念店，地點就在台北市萬華區西寧南路上，店裝採用紅、橘配色，吸睛度十足，並特意導入自動點餐機簡化點餐流程，還引進AI智能吧檯，同步提升茶飲品質及出餐速度，大幅縮短消費者等待時間，店內也喝得到全品項飲品。

▲▼TEA TOP第一味。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲TEA TOP西門町店祭出6款飲品買1送1。

為歡慶新店開幕，TEA TOP第一味台北西門町店也特意推出「指定飲品買1送1」優惠，6月1日、6月2日購買「招牌高山青」及「當代雙Q」可享買1送1；6月3日至6月5日購買「日月潭紅茶」及「冬梅粉粿」可享買1送1；6月6日購買「甘蔗青」及「桂花凍108」可享買1送1，每人限購2組，限同品項大杯；加碼還送「青茶3Q」或「靓奶茶」買1送1券，使用日期為6月7日起至6月20日。

▲▼CoCo珍珠奶茶。（圖／CoCo提供）

▲CoCo珍奶限時第2杯10元喝。（圖／CoCo提供）

另，CoCo至6月20日前也有「大杯珍珠奶茶第2杯10元喝」限定優惠，只要使用外送平台foodpanda下單，就可直接爽喝10元珍奶，優惠數量有限、售完為止；CoCo珍奶為店內經典人氣飲品之一，香濃奶茶與Q彈珍珠的組合，一年4季喝通通沒問題。

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