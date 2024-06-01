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「台北水舞嘉年華」連4周末加碼音樂、雜技表演！今起換新曲目

▲「2024台北水舞嘉年華」加碼規劃「星光周末夜」，邀請多組人氣表演者於每周六、日晚間7點，在彩虹橋旁成美河濱公園帶來藝術表演。（圖／觀傳局提供）

▲「2024台北水舞嘉年華」展至6月30日。（圖／觀傳局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

今年首次登場的「台北水舞嘉年華」去過了嗎？今（1日）起每周六、日加碼舉辦「星光周末夜」活動，增加音樂及雜技表演；水舞展演也從即日起換上第三輪曲目，若想一次欣賞到全曲目6首輪播，可在6月15日至6月30日之間前往。

▲「2024台北水舞嘉年華」加碼規劃「星光周末夜」，邀請多組人氣表演者於每周六、日晚間7點，在彩虹橋旁成美河濱公園帶來藝術表演。（圖／觀傳局提供）

▲水舞展演也從即日起換上第三輪曲目，若想一次欣賞到全曲目6首輪播，可在6月15日至6月30日之間前往。

觀傳局指出，「2024台北水舞嘉年華」加碼規劃「星光周末夜」，邀請9組人氣表演者於每周六、日晚間7點，在彩虹橋旁成美河濱公園帶來藝術表演；首場演出將由「小冰綜藝表演秀」打頭陣，以融合雜技、特技、舞蹈表演緊抓觀眾目光。此外，超偶十強廖志良、馬來西亞歌手吳智健、雜耍達人Mr.小安先生等組合也將接續登場，精湛技藝引領觀眾近距離感受街頭藝術表演的魅力。

▲「2024台北水舞嘉年華」加碼規劃「星光周末夜」，邀請多組人氣表演者於每周六、日晚間7點，在彩虹橋旁成美河濱公園帶來藝術表演。（圖／觀傳局提供）

▲「2024台北水舞嘉年華」加碼規劃「星光周末夜」，邀請9組人氣表演者於每周六、日晚間7點，在彩虹橋旁成美河濱公園帶來藝術表演。

6月30日閉幕當天下午，邀請爵士鼓樂手李科穎在成美左岸河濱公園（松山側）演出，奔放的擊鼓與充滿震撼力的節奏，將帶來療癒五感盛宴；默契十足的雙人彈唱團體Corner Style也將以溫柔嗓音，讓聽眾沉醉在向晚河風中，為晚間6點的閉幕演唱會暖身。此外，勞動力重建處也將共襄盛舉，於6月8日晚間7點邀請獲獎無數的視障樂手陳冠瑋帶來動人的薩克斯風演奏。

▲「2024台北水舞嘉年華」加碼規劃「星光周末夜」，邀請多組人氣表演者於每周六、日晚間7點，在彩虹橋旁成美河濱公園帶來藝術表演。（圖／觀傳局提供）

▲爵士鼓樂手李科穎表演經驗豐富，演出感染力十足，擁有許多忠實粉絲。

除了藝術表演外，水舞展演將自今（1日）起更換第三輪曲目，「龍飛雲翔」以傳統皮影戲呈現歡騰熱鬧的划龍舟意象，喜迎端午佳節到來；「熊讚台北」由熊讚邀大家一起來彩虹橋河濱散步、饒河夜市吃美食，體驗臺北的豐富多元。水舞展演於每天晚間7點到9點、每半小時展演5分鐘，6月15日起則安排全曲目6首輪播。

關鍵字： 台北市旅遊 台北水舞嘉年華 松山區旅遊 水舞秀

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