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限時13天！　饗饗、旭集、饗食天堂「黑鮪魚吃到飽」

▲▼饗賓餐旅旗下「饗饗」、「旭集」，及「饗食天堂」高雄門市推出黑鮪魚料理。（圖／饗賓餐旅提供）

▲「饗饗」、「旭集」及「饗食天堂」高雄門市推出黑鮪魚料理。（圖／饗賓餐旅提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

黑鮪魚產季又到了！饗賓餐旅旗下人氣buffet「饗饗」、「旭集」及「饗食天堂」高雄門市特意推出當令限定料理，可以吃到超鮮黑鮪魚赤身、黑鮪魚握壽司等美食，且通通吃到飽，即日起至6月11日限定開吃。

▲▼饗賓餐旅旗下「饗饗」、「旭集」，及「饗食天堂」高雄門市推出黑鮪魚料理。（圖／饗賓餐旅提供）

▲黑鮪魚握壽司吃得到入口即化鮮甜黑鮪魚。

「黑鮪魚」有著「海洋界和牛」稱號，其肉油質豐厚、香氣四溢，是不少饕客喜愛的海味之一。看好今年黑鮪魚大豐收，「饗饗」、「旭集」也特意推出限定「黑鮪魚握壽司」、「炙燒黑鮪魚握壽司」，2款料理都能吃到入口即化的鮮甜黑鮪魚，即日起至6月11日於平假日晚餐、假日午餐限定登場。

而饗食天堂高雄三多店、高雄夢時代店也於平日晚餐、假日午餐及假日晚餐端出「黑鮪魚赤身」，軟中帶有嚼勁的魚肉口感，每一口都超滿足，還吃得到「炙燒黑鮪魚赤身握壽司」，炙燒後的黑鮪魚帶有淡淡焦香，搭配微酸醋飯，讓人忍不住一口接一口，即日起至6月11日限定吃。

▲黑鮪魚。（圖／記者黃士原攝）

▲初魚餐飲集團全新品牌「長浜魚屋」主打高品質、親民價格的黑鮪魚丼飯。（圖／記者黃士原攝，下同）

另，同樣吃得到黑鮪魚還有插旗遠東百貨信義A13美食主題區的初魚餐飲集團全新品牌「長浜魚屋」，主打高品質、親民價格的黑鮪魚丼飯，不到400元就能吃到大腹、中腹、赤身3種部位；其鮪魚是選用日本九州直送黑鮪魚，挑選介於120至200公斤、油脂分布完美的黑鮪魚，每周空運來台，並以品牌專有技術進行熟成，讓魚肉變得更鮮甜滑口。

▲長浜魚屋。（圖／記者黃士原攝）

▲黑鮪魚丼吃得到大腹、中腹、赤身等部位。

其中，售價380元的主打「黑鮪魚丼」吃得到大腹、中腹、赤身等部位，以及一球鮪魚泥與鮪魚丁，搭配凍凝蛋、紫蘇葉、醃蘿蔔和醋飯，每一口都超滿足，除外還有綜合生魚片盤、隱藏版豪華海鮮丼、鮭魚親子丼等選擇，並採單點形式收費（免服務費）。

除基本碗內容，客人還可以加購酪梨、凍凝蛋、玉子燒等配料，也能依喜好再加點白甘、青甘、大干貝等時令漁獲，甚至還有生蠔、鮑魚、海膽等奢華食材，打造屬於自己的海鮮丼飯，且醋飯、味噌湯皆開放無限續加，愛吃黑鮪魚的快衝。

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