解鎖埃及古文明 金字塔尼羅河紅海探祕

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

埃及古文明有著無限魅力，吸引著每個人血液中的冒險基因，看《神鬼傳奇》系列電影還不夠，一定要親自走訪金字塔、尼羅河與紅海，才能成功解鎖埃及文化。

造訪埃及的最佳時節，為每年的10月到隔年的2月，因為秋、冬季節氣候較涼爽，是出遊埃及的好時機！

▲阿布辛貝神殿於1979年登錄為世界文化遺產。（圖／鳳凰旅遊）

阿布辛貝神殿雄偉的建築與雕刻，是很多人對於埃及的第一印象。這座位在亞斯文西南方約290公里的神殿，是古埃及法老王拉姆西斯二世為了彰顯豐功偉業所建，整座神殿是一整座岩山鑿刻而成，於1813年被發現，雄偉而壯觀的神殿，每年吸引無數遊客前來。

想要一睹阿布辛貝神殿的旅人，可以不用辛苦搭乘夜臥火車。夜臥火車由亞斯文到開羅車程約12小時，兩人住宿一間上下舖，年紀稍長的旅客睡上鋪是個負擔，而且房間放不下稍大的行李，只有盥洗台、無法洗澡，伙食則是微波食品，火車上乘客混雜，要顧及貴重物品根本無法好好休息。若選擇搭乘二段國內班機：包括開羅到亞斯文，以及胡爾加達到開羅，可讓旅程更從容優雅。

▲阿拉伯式風帆船在尼羅河上優雅航行。（圖／鳳凰旅遊）

埃及人的生命之河是尼羅河，沿著尼羅河必定能體驗更貼近埃及的生活與文化。鳳凰旅遊｢埃及紅海法老傳奇12天｣之旅，帶旅客搭乘阿拉伯式風帆船悠遊尼羅河，更精心安排3晚5星級尼羅河遊輪之旅，省去每日搬運行李之苦，二人一室面河外艙，含每人一件行李小費，相當貼心。

▲搭乘尼羅河遊船，悠閒領略埃及另一種風貌。（圖／鳳凰旅遊）

尼羅河5星遊輪深度遊賞埃及，沿著河流拜訪柯蒙波、伊迪芙神殿，遊覽尼羅河谷地，追逐新王朝時期風貌，載著旅客越過恩斯納水閘門，一路抵達曾為埃及的古都路克索。在遊輪上，旅客可以倘佯於甲板上，享受和煦暖風吹拂臉龐，度過悠閒午後，晚餐時在餐廳享用風味佳餚；夜間時分，還有熱鬧的化裝舞會，讓尼羅河之旅掀起另一波高潮。

▲卡納克神殿巨大的石柱與雕像令人驚嘆。（圖／鳳凰旅遊）

遊輪之旅後轉往帝王谷，走入這個帝王陵墓，仿佛穿過時光隧道回到三千年前，從各代法老的陵寢、陪葬物中，瞭解古埃及統治者的歷史。而埃及中王國及帝國時代的路克索神殿，以及露天史前古蹟卡納克神殿，巨大的石柱與雕像，在光影的移動變換中，呈現了令人讚嘆的建築藝術。

路克索曾經是埃及的古都，來到這裡千萬別錯過了路克索神殿前的歷史聲光秀，表演中，以宏偉的神殿為背景，法老現聲敘述埃及千年以來的故事，以及膾炙人口的傳說，配合現代的燈光音效，古文明的視聽雙享受莫過於此。

▲胡爾加達是埃及東部紅海沿岸知名的度假中心。（圖／鳳凰旅遊）

埃及之旅，絕非僅有金字塔或神廟，前往紅海的度假勝地～胡爾加達，這裡優閒的度假氛圍、優質的飯店設施、清澈湛藍的海水，會讓旅客驚豔，陽光、沙灘、比基尼的畫面，也能在埃及的旅程見識到！

鳳凰旅遊精心安排於胡爾加達住宿2晚，穿插安排玻璃潛艇遊覽深水海域、四輪傳動車奔馳浩瀚沙漠，拜訪古沙漠民族貝都因人村落，更搭配半日自由活動，不同的交通工具安排，旅客能輕鬆領略埃及多樣化風貌。

▲紅海玻璃潛水艇可以欣賞海底美景。（圖／鳳凰旅遊）

紅海沒有受到污染，水質清澈，因而孕育了豐富的海洋生物。鳳凰旅遊特別帶旅客搭乘玻璃潛水艇，真正深入海底完全不受海面上風浪影響，讓旅客細細欣賞紅海海底美景，在清澈海域中有無數色彩斑斕的魚類，感受紅海的魅力。

▲埃及金字塔魅力不凡，吸引了全球無數旅客。（圖／鳳凰旅遊）

鳳凰旅遊的古埃及金字塔之旅，包含了：古城曼菲斯、沙卡拉及達舒、吉薩，更安排參觀太陽船博物館，走訪古埃及遺跡，徹底了解古建築與文化。吉薩金字塔區，可以見到名列世界七大人工奇景之一的古夫金字塔及人面獅身像，也能進入金字塔內部參觀。

首都開羅不妨安排造訪傳統市集、在開羅塔旋轉餐廳用餐，必訪的埃及考古博物館，館內收藏了古文物多達十萬件以上，包含了圖唐卡門的寶藏及豐富的文物收藏，媲美巴黎羅浮宮，許多知名旅遊專家與部落客都大力推薦！

推薦行程：

埃及紅海法老傳奇12天 https://pse.is/5yy72b

限定團限時前10名減一萬

特色亮點：

★埃及航空二段國內班機

★全程五星飯店

★5星尼羅河遊輪3晚

★特色餐廳：開羅米娜宮 MENA HOUSE 139 餐廳

★特別安排：路克索神殿聲光秀、風帆船悠遊尼羅河、紅海玻璃潛水艇、紅海渡假飯店內包含飲料無限暢飲

★沙漠體驗：四輪傳動車（沙漠滑沙）、貝都因村之旅（騎駱駝）

★每日提供礦泉水一瓶

另有特惠團：埃及尼羅河紅海12天 https://pse.is/5yy7bt（限定團限時前10名減一萬）

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