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「2人同行1人免費」連推3天！韓式炒雞吃到飽6／6進駐一中商圈

▲甩鍋雞「蜂蜜醬香雞」。（圖／甩鍋雞提供）

▲甩鍋雞「蜂蜜醬香雞」。（圖／甩鍋雞提供）

記者黃士原／台北報導

來自韓國的炒雞品牌「甩鍋雞」，台灣3號店6月6日插旗台中一中商圈，開幕首3日祭出2人同行1人免費，限量25組。另外，6月10日起至6月30日不分平假日全面9折，4人同行加送「熔岩起司」1份。

甩鍋雞主打韓式炒雞及炒豬吃到飽（469元起），主菜炒雞採現點現炒，炒至8分熟後上桌，消費者可依照自己喜好取用自助吧上的各種配料一起食用，像是加入韓式冬粉拌炒，也可把炒雞夾入馬芬堡中享用，或是取用比薩烤餅皮沾醬食用。另外還能加入高湯煮成火鍋，牛肉片、豬肉片可請服務人員協助加點，一樣無限量供應。

▲甩鍋雞續點率第一名的「韓流粉紅豬」，微辣中帶有奶香。（圖／甩鍋雞提供）

▲甩鍋雞「韓流粉紅豬」。（圖／甩鍋雞提供）

▲馬芬堡夾炒雞炒豬。（圖／甩鍋雞提供）

▲可用馬芬堡夾炒雞或炒豬。（圖／甩鍋雞提供）

甩鍋雞去年9月首度登台，2號店（桃園店）5月開幕，第3家店將於6月6日進駐台中一中商圈，首3日來店用餐的前25組客人，可享2人同行1人免費，限量25組（2人為1組，6人同行則為3組計算），額滿後則為2人同行第2位8折。6月10日起至6月30日全面9折（不分平假日），4人同行加送「熔岩起司」1份。

▲IKIGAI插旗內湖。（圖／記者蔡惠如攝）

另外，全家國際餐飲旗下「IKIGAI燒肉專門店」今年繼進駐新光三越A8館後，日前插旗台北市內湖區，開出第3家分店「內科店」。該品牌主打高貴卻平價的精緻燒肉，享用日本山形A5和牛或美國Prime等級牛肉千元有找，套餐附有白飯、味噌湯、沙拉、飲料跟佐料，售價390元起。除了一般座位，餐廳也規劃1人用餐區，想吃燒肉不需再揪人喬時間。

關鍵字： 美食雲 韓式美食 美食優惠 韓式炒雞 甩鍋雞

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