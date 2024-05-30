冰火菠蘿連3天買一送一！全台首間「添好運」改裝升級今開幕

▲好運冰火菠蘿。（圖／取自添好運網站）

記者黃士原／台北報導

登台10年的添好運港式點心專門店，第一家門市「台北站前店」進行改裝，今日重新開幕，6月1日前推出「好運冰火菠蘿」買一送一。另外，添好運也祭出第二波周年慶活動，6月17日起至9月30日消費滿600元，即可線上登錄發票抽大金空調、清淨機及除濕機。

台北車站店是添好運台灣第一間門市，曾創下單日營收破百萬元，光是酥皮焗叉燒包單月就賣出6萬6千顆。今年因商場租約到期，遷移至隔壁新址，同時啟動大規模改裝升級，並於今天重新開幕。餐廳同時也推出台北車站店限定優惠，6月1日前好運冰火菠蘿買一送一。

▲添好運台北站前店改裝後，今日重新開幕。（圖／和億生活集團提供）

繼刮好運活動後，添好運6月17日起至9月30日祭出第二波周年慶優惠，全台門市消費滿600元，即可線上登錄發票進行抽獎，獎項有大金變頻空調、大金空氣清淨機及大金除濕機，每張發票最多有5次的抽獎機會，總計將抽出13台大金好禮。

另外，和億生活集團今年起定調「多品牌創新策略」為集團發展主要目標，執行長蘇嬉螢表示，旗下「HOYII北車站」商場租約6月底到期不再續約，未來將專注於餐飲本業，下半年規劃推出中式餐飲新品牌。

▲漢神巨蛋購物廣場日前在臉書粉專透露，點點心預計7月跟大家見面。（圖／取自漢神巨蛋購物廣場）

由藝人阿緯（劉峻緯）所代理引進的「點點心」，要在高雄開出第2家分店了，漢神巨蛋購物廣場日前在臉書粉專透露，點點心預計7月跟大家見面，得知消息的網友開心說「太讚了」、「以後不用跑夢時代」。

點點心主要提供各式美味港點，從蒸點、煎炸類、麵飯、湯品與飲料，菜單品項多達近50種，如果一時不知如何選擇，可以參考10大銷售排行榜，第1名是豬仔流沙包，第2名是蔥油雞扒撈丁，第3名是香煎蘿蔔糕，第4名到第10名依序是蟹子燒賣皇、韭黃鮮蝦腸粉、三小菠蘿油、金絲龍鬚蝦、奶油焗白菜、XO醬豬排撈丁、海苔酪梨咸水角。

