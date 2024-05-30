直擊／Popeyes開幕首日爆人潮！頭香6點就來排　超過200人搶吃炸雞

記者黃士原／台北報導

Popeyes台灣一號店今日開幕，吸引大批民眾排隊，11點營業前的人數超過200人，其中搶到頭香的方姓民眾，一早6點就到現場等候，確保自己能夠享用美味炸雞。

▲Popeyes開幕首日爆人潮「超過200人搶吃炸雞」。（圖／記者黃士原攝）

Popeyes台灣一號店開幕首日吸引大批人潮，搶得頭香的方姓民眾一早6點就到現場，他說3個月前聽到該品牌登台就想吃看看，今天特地早起過來排隊（內用隊伍），品嚐來自美國的美味炸雞；而美國路易斯安那州出生長大的Austin，一直就很喜歡他們家的炸雞，今天也過來回味這個味道。至於外帶隊伍第一位的林姓民眾，他表示，之前曾在美國吃過Popeyes，今天早上6點半抵達現場。

▲外帶隊伍第一位的林姓民眾，他表示，之前曾在美國吃過Popeyes，今天早上6點半抵達現場。（圖／記者黃士原攝）

Popeyes開幕首3日（5/30至6/1）只提供內用個人套餐，外帶每人限購3份，不過業者表示，今天每個品項都準備2000份，應該足夠供應。另外也有4重優惠，除了每日前50名消費者送炸雞1塊，每日前20名消費送限量手機夾片掛繩組，點套餐現場加品牌LINE好友，輪流送比司吉、小薯與台灣綠茶，而且LINE好友綁定會員再送香炸布朗尼兌換券。

▲招牌勁厚布里歐雞腿堡。（圖／記者黃士原攝）

Popeyes台灣首店除了提供肯瓊香料醃漬12小時的極磅爽脆炸雞、招牌勁厚布里歐雞腿堡外，還帶來雞胸肉切塊烹炸的鬆脆小鮮肉雞塊、每隻雞只取兩塊製作的鬆脆雞柳條、依循秘方食譜的私房秘製比司吉、以肯瓊香料製作的肯瓊裹漿脆脆薯條，以及正統路易斯安那家常菜─靈魂起司三重奏通心麵。

▲極磅爽脆炸雞。（圖／記者黃士原攝）

至於大家最關心的台灣菜單，消費方式為先選主餐、再選配餐，最後還能加點，個人套餐主餐除了勁厚布里歐雞腿堡（原味／辣味）149元，還有極磅爽脆炸雞、鬆脆小鮮肉雞塊兩大炸雞系列，極磅爽脆炸雞（原味／辣味）1入75元，2入150元，爽脆香香啃骨雞5塊99元，鬆脆小鮮肉雞塊5塊99元，9塊165元，鬆脆雞柳條115元。